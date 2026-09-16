Más capacitaciones gratuitas para emprendedores

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones para Emprendedores en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.

Por estos días, finalizó el curso de “De la Idea al Emprendimiento” dictado en el Centro Comunitario Barrio Oeste. El mismo, tiene como propósito acompañar a emprendedores, personas con ideas de negocios y pequeños productores en el diseño y evaluación de sus proyectos, promoviendo el desarrollo de competencias orientadas a fortalecer el ecosistema emprendedor local.

“Promover el emprendedurismo y brindar herramientas prácticas para su crecimiento es uno de los motores más potentes para el desarrollo económico, la innovación y la inclusión social de cualquier comunidad. El apoyo a nuestros emprendedores fue y seguirá siendo siempre sello característico de esta gestión”, expresó el Intendente Placenzotti.