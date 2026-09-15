Como cada año, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO organiza el tradicional “Almuerzo de los Jóvenes de la Tercera Edad”, con el claro objetivo de agasajar a nuestros adultos mayores compartiendo un encuentro recreativo, con entretenimientos, sorteos, buena gastronomía y música para disfrutar.

El mismo se llevará a cabo el DOMINGO 4 DE OCTUBRE, tendrá lugar en el salón del Club de los Abuelos Sancarlinos, contará con la animación de “MAROMA SHOWS”, y será, como siempre, con acceso libre y gratuito para los sancarlinos mayores de 60 años.

Las tarjetas podrán retirarse en la Sede de Gobierno en el horario de atención al público. Es imprescindible la presentación del Documento de Identidad.