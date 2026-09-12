Se inauguró la muestra “Cielo rojo en la mañana” en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos

Este viernes se llevó a cabo la inauguración de la muestra artística “Cielo rojo en la mañana”, de la artista Irene Renk, en las instalaciones del Museo Histórico de la Colonia San Carlos.

La apertura de la exposición se realizó a partir de las 19 horas, donde vecinos y visitantes tuvieron la posibilidad de acercarse a la propuesta artística y conocer las obras de la autora.

La actividad fue impulsada por el Gobierno de San Carlos Centro, a través del Museo Histórico de la Colonia San Carlos, en el marco de las acciones destinadas a promover y acercar distintas expresiones culturales a la comunidad.

De esta manera, el espacio cultural sancarlino sumó una nueva propuesta artística, generando un punto de encuentro para disfrutar del arte y acompañar la presentación de la obra de Irene Renk.