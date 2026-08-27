Viernes 11 de septiembre: Teatro en el Centro Municipal de Actividades Culturales

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a disfrutar de la obra de teatro “EL CRUCE DE LA PAMPA”, de Rafael Bruza, protagonizada por René Villagra y Laureano Heredia, y dirigida por Julieta Kilgelmann, con entrada totalmente libre y gratuita, el VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE a las 21 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.
Locales27 de agosto de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a disfrutar de la obra de teatro “EL CRUCE DE LA PAMPA”, de Rafael Bruza, protagonizada por René Villagra y Laureano Heredia, y dirigida por Julieta Kilgelmann, con entrada totalmente libre y gratuita, el VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE a las 21 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.

En medio de la inmensidad solitaria de la pampa, dos figuras se encuentran por azar. ¿Quiénes son? ¿Qué buscan?, ¿Qué temen? En ese espacio suspendido, despojado de tiempo y contexto, “El Cruce de la Pampa” plantea un encuentro inquietante entre dos seres que, sin saberlo, se reflejan uno en el otro. El cruce no es solo territorial, es también un cruce de destinos, de pensamientos, de heridas y esperanzas. En ese encuentro a cielo abierto, lo simple se vuelve esencial, y el silencio, un eco de lo que somos.

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