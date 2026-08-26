El CAM vuelve a San Carlos Sud con el Gran Premio Mauricio Betique

El Certamen Argentino de Motociclismo (CAM) tendrá una nueva fecha en San Carlos Sud durante el próximo fin de semana, con la realización del Gran Premio Mauricio Betique Automóviles.
Polideportivo26 de agosto de 2026

El Certamen Argentino de Motociclismo (CAM) tendrá una nueva fecha en San Carlos Sud durante el próximo fin de semana, con la realización del Gran Premio Mauricio Betique Automóviles.

La competencia se desarrollará los días sábado 29 y domingo 30 de agosto en el Circuito Juan Betique, ubicado en las instalaciones del Club Deportivo Unión Progresista de San Carlos Sud.

La jornada corresponderá al Campeonato 2026 – Precoronación, por lo que será una fecha de gran importancia para los pilotos que buscan llegar a las últimas competencias con posibilidades de pelear por los distintos campeonatos.

El programa contempla la participación de las categorías 110 Mayores, 110 Menores, 50 Minimoto, 50 Escuela, 125 Graduados, 125 Inter y 450 Internacional, que volverán a brindar un espectáculo de motociclismo sobre el tradicional trazado sancarlino.

De esta manera, San Carlos Sud se prepara para recibir nuevamente a pilotos, equipos y aficionados del motociclismo de distintos puntos del país, en una fecha que promete convocar a una importante cantidad de público en el Circuito Juan Betique.

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