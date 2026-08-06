“Hamburguesa Bingo” se realizará este viernes 7 de agosto

La Subcomisión de Fútbol Mayor del Club Deportivo Unión Progresista (C.D.U.P.) de San Carlos Sud anunció la reprogramación de su tradicional Hamburguesa Bingo, una propuesta recreativa destinada a reunir a socios, simpatizantes y vecinos de la comunidad en una noche de entretenimiento.
Polideportivo06 de agosto de 2026

La Subcomisión de Fútbol Mayor del Club Deportivo Unión Progresista (C.D.U.P.) de San Carlos Sud anunció la reprogramación de su tradicional Hamburguesa Bingo, una propuesta recreativa destinada a reunir a socios, simpatizantes y vecinos de la comunidad en una noche de entretenimiento.

El evento se llevará a cabo el viernes 7 de agosto, a partir de las 21 horas, en las instalaciones del Centro de Jubilados de San Carlos Sud. 

La propuesta combinará una cena con juegos de bingo y contará con numerosos premios y regalos para los participantes. Además, el valor de la entrada anticipada, fijado en 8.000 pesos, incluye una hamburguesa.
Quienes deseen asistir pueden adquirir las anticipadas consultando a cualquier integrante de la Subcomisión de Fútbol Mayor o comunicándose al 3404-649119 (Daniela).

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a sumarse a la iniciativa, que busca ofrecer una noche de encuentro y camaradería, además de colaborar con las actividades que lleva adelante la subcomisión deportiva.

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