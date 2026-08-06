“Hamburguesa Bingo” se realizará este viernes 7 de agosto

La Subcomisión de Fútbol Mayor del Club Deportivo Unión Progresista (C.D.U.P.) de San Carlos Sud anunció la reprogramación de su tradicional Hamburguesa Bingo, una propuesta recreativa destinada a reunir a socios, simpatizantes y vecinos de la comunidad en una noche de entretenimiento.

El evento se llevará a cabo el viernes 7 de agosto, a partir de las 21 horas, en las instalaciones del Centro de Jubilados de San Carlos Sud.

La propuesta combinará una cena con juegos de bingo y contará con numerosos premios y regalos para los participantes. Además, el valor de la entrada anticipada, fijado en 8.000 pesos, incluye una hamburguesa.

Quienes deseen asistir pueden adquirir las anticipadas consultando a cualquier integrante de la Subcomisión de Fútbol Mayor o comunicándose al 3404-649119 (Daniela).

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a sumarse a la iniciativa, que busca ofrecer una noche de encuentro y camaradería, además de colaborar con las actividades que lleva adelante la subcomisión deportiva.