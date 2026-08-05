El Museo Pedroniano invita a los niños a vivir una tarde de misterio con una propuesta de Escape Room

En el marco de los festejos de San Carlos Norte, el próximo 15 de agosto se llevará a cabo una novedosa propuesta recreativa destinada a los niños.

Se trata de un Escape Room, una experiencia interactiva que combinará ingenio, trabajo en equipo y desafíos para resolver en un ambiente temático.

La actividad se desarrollará en el Museo Pedroniano, en forma conjunta con el Centro Cultural, y está abierta a niños que deseen participar de una tarde diferente.

Bajo el lema "¡Te esperamos para una tarde llena de misterios!", la iniciativa invita a los participantes a poner a prueba su capacidad de observación, lógica y cooperación para resolver pistas y superar distintos enigmas hasta alcanzar el objetivo final.

Con la consigna "¡Vení a resolver el misterio!", el Escape Room promete convertirse en uno de los atractivos de la celebración, sumando una alternativa lúdica y participativa dentro de las actividades previstas para la fecha.