Charla sobre Inteligencia Artificial en el Centro de Exposición y Venta

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO y el Centro de Aprendizaje Universitario San Carlos Centro de la UNIVERSIDAD SIGLO 21 invitan a la Charla sobre INTELIGENCIA ARTIFICIAL que brindará el Magister Andrés Pallaro, Director del Observatorio del Futuro de dicha casa de estudios, docente, investigador, consultor y conferencista especializado en la intersección entre tecnología, humanidades y futuro del trabajo.

La misma, dirigida a empresarios, emprendedores, estudiantes y público en general, contará con acceso totalmente libre y gratuito, y se realizará el JUEVES 6 DE AGOSTO a las 14 hs. en el Salón Auditorio del Centro de Exposición y Venta de Productos Sancarlinos.