La Subcomisión de Gimnasia Deportiva del Club Deportivo Unión Progresista invita a disfrutar de una tarde de cine en familia

La Subcomisión de Gimnasia Deportiva del Club Deportivo Unión Progresista (CDUP) organiza una función especial de cine para este domingo 5 de julio. La propuesta se desarrollará en el SUM Comunal y contará con servicio de cantina.

La comunidad podrá disfrutar este domingo 5 de julio de una nueva Tarde de Cine, una actividad pensada para toda la familia y organizada por la Subcomisión de Gimnasia Deportiva del Club Deportivo Unión Progresista (CDUP).

La función comenzará a las 14:30 horas y tendrá lugar en el SUM Comunal, ubicado en San Martín 952, donde se proyectará la esperada película animada Toy Story 5, una propuesta ideal para que niños y adultos compartan una tarde de entretenimiento durante las vacaciones de invierno.

El valor de la entrada fue fijado en $5.000, y desde la organización informaron que habrá servicio de cantina durante toda la jornada, ofreciendo distintas opciones para los asistentes.

Asimismo, se recordó que las entradas anticipadas pueden adquirirse en el comercio "Costumbres Argentinas", ubicado en San Martín 1041 de San Carlos Centro, facilitando así el acceso al evento.

Desde la organización también solicitaron tener en cuenta que no se permitirá el ingreso de menores de 2 años, medida establecida para garantizar el normal desarrollo de la función.

La iniciativa busca ofrecer un espacio recreativo para las familias de la región y, al mismo tiempo, colaborar con las actividades que lleva adelante la Subcomisión de Gimnasia Deportiva del CDUP, que continúa impulsando propuestas para fortalecer el deporte y la vida social de la institución.