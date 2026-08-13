San Cristóbal y Sa Pereira: "Los pumas" secuestraron armas de fuego, numerosas municiones, 300 kilos de cortes cárnicos vacunos y trasladaron a seis personas

Fue como resultado de propicias intervenciones concretadas durante las últimas horas en San Cristóbal y Sa Pereira. Cuatro escopetas calibre 12/70 y más de 200 cartuchos intactos, cuchillas y demás objetos de interés judicial, fueron incautados. Asimismo, la carne secuestrada incumplía regularidades sanitarias.

Agentes de la Sección N° 27 de Tostado, dependiente de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas", procedieron al oportuno secuestro de cuatro armas de fuego largas calibre 12/70 con numerosas municiones de iguales dimensiones, tras un procedimiento en zona rural, donde en cumplimiento de sus tareas preventivas y de seguridad lograron interceptar a cuatro cazadores furtivos que se trasladaban a bordo de una camioneta.

Tras ser entrevistados, identificados y tras requisas personales, como así también del rodado, los uniformados secuestraron cuatro escopetas que carecían de documentación legal y que no fuera acreditada por los sujetos en cuestión. Posteriormente, dieron conocimiento de las novedades a la Fiscalía competente y continuaron con las actuaciones procesales en dependencias policiales.

Del mismo modo y en circunstancias similares, una patrulla de la Sección N° 11 con sede en Esperanza, hizo lo propio en la localidad de Sa Pereira donde detectó en un operativo de control vehicular y de identificación de personas, el traslado de cortes cárnicos vacunos en condiciones irregulares que no correspondían a los requisitos sanitarios apropiados y vigentes.

En efecto, tras entrevistar e identificar a tres personas que se conducían a bordo de una camioneta, los policías rurales hallaron en el interior del vehículo unos 300 kilos de carne vacuna depostada, vísceras, cueros, cuchillos de distintas características y tamaños, ganchos de carnicería, entre otros elementos, que incumplían la normativa legal sanitaria y bromatológica pertinente.

Finalmente, los efectivos intervinientes trasladaron a sede policial lo actuado y acorde a lo dispuesto por el órgano judicial correspondiente tras verificación veterinaria mediante, oficiaron los pormenores.