San Cristóbal y Sa Pereira: "Los pumas" secuestraron armas de fuego, numerosas municiones, 300 kilos de cortes cárnicos vacunos y trasladaron a seis personas

Fue como resultado de propicias intervenciones concretadas durante las últimas horas en San Cristóbal y Sa Pereira. Cuatro escopetas calibre 12/70 y más de 200 cartuchos intactos, cuchillas y demás objetos de interés judicial, fueron incautados. Asimismo, la carne secuestrada incumplía regularidades sanitarias.
Policiales13 de agosto de 2026

Fue como resultado de propicias intervenciones concretadas durante las últimas horas en San Cristóbal y Sa Pereira. Cuatro escopetas calibre 12/70 y más de 200 cartuchos intactos, cuchillas y demás objetos de interés judicial, fueron incautados. Asimismo, la carne secuestrada incumplía regularidades sanitarias.

Agentes de la Sección N° 27 de Tostado, dependiente de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas", procedieron al oportuno secuestro de cuatro armas de fuego largas calibre 12/70 con numerosas municiones de iguales dimensiones, tras un procedimiento en zona rural, donde en cumplimiento de sus tareas preventivas y de seguridad lograron interceptar a cuatro cazadores furtivos que se trasladaban a bordo de una camioneta.

Tras ser entrevistados, identificados y tras requisas personales, como así también del rodado, los uniformados secuestraron cuatro escopetas que carecían de documentación legal y que no fuera acreditada por los sujetos en cuestión. Posteriormente, dieron conocimiento de las novedades a la Fiscalía competente y continuaron con las actuaciones procesales en dependencias policiales.

Del mismo modo y en circunstancias similares, una patrulla de la Sección N° 11 con sede en Esperanza, hizo lo propio en la localidad de Sa Pereira donde detectó en un operativo de control vehicular y de identificación de personas, el traslado de cortes cárnicos vacunos en condiciones irregulares que no correspondían a los requisitos sanitarios apropiados y vigentes.

En efecto, tras entrevistar e identificar a tres personas que se conducían a bordo de una camioneta, los policías rurales hallaron en el interior del vehículo unos 300 kilos de carne vacuna depostada, vísceras, cueros, cuchillos de distintas características y tamaños, ganchos de carnicería, entre otros elementos, que incumplían la normativa legal sanitaria y bromatológica pertinente.

Finalmente, los efectivos intervinientes trasladaron a sede policial lo actuado y acorde a lo dispuesto por el órgano judicial correspondiente tras verificación veterinaria mediante, oficiaron los pormenores.

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