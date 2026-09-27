Se realizó la Plantación de Árboles por cada Nacimiento

En San Carlos Centro se llevó a cabo una nueva plantación de árboles en el marco de la iniciativa “Un árbol por la vida” en horas de la tarde de este sábado en las inmediaciones de la Bicisenda “Daniel del Barco”, a la vera de la Ruta Provincial Nº 6, Km. 36,6, una propuesta que busca vincular el nacimiento de cada niño sancarlino con la plantación de una especie que lo acompañará simbólicamente a lo largo de su vida.

Durante el acto, las familias destacaron el profundo significado de esta iniciativa, señalando que cada árbol representa “vida, amor y futuro”. En ese sentido, remarcaron que, al igual que los niños, los ejemplares necesitan cuidado, protección y acompañamiento para crecer, fortalecer sus raíces y dejar su huella con el paso de los años.

Las familias participantes también agradecieron especialmente al Municipio de San Carlos Centro por sostener este espacio y por tener en cuenta a los más pequeños de la comunidad. Desde la Iglesia, además, se acompañó la actividad y se felicitó a las familias, destacando que los árboles plantados no constituyen un beneficio exclusivo para quienes participaron del acto, sino que representan un aporte para las futuras generaciones.

Desde el Gobierno de San Carlos Centro el Intendente Juan José Placenzotti resaltó la importancia de esta política ambiental, que cuenta con una extensa trayectoria en la ciudad. Precisamente, durante 2026 se cumplen 30 años de la primera plantación realizada bajo el lema “Un árbol por la vida”, destinada a plantar un ejemplar por cada niño nacido en San Carlos Centro.

En el marco de esta continuidad, desde la gestión municipal se recordó que, pese a una interrupción durante determinados períodos, se trabajó para recuperar las plantaciones que no habían podido concretarse. De esta manera, se logró avanzar hasta alcanzar prácticamente la presencia de un árbol por cada sancarlino.

La iniciativa forma parte de una política ambiental más amplia que contempla no solamente la plantación de nuevos ejemplares, sino también el cuidado de las especies existentes, las tareas de poda durante los períodos establecidos por la normativa vigente y las plantaciones que se realizan de manera permanente en distintos sectores de la ciudad.

Así, cada nuevo árbol incorporado al paisaje sancarlino se convierte también en un símbolo de una historia familiar y en un legado destinado a perdurar para las próximas generaciones.