La Assal emitió una alerta alimentaria por leche en polvo marca “Quelech”

La medida alcanza a la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición del producto en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. Los análisis realizados determinaron que se trata de un producto falsificado.

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), prohibió en todo el territorio provincial la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición de la leche en polvo entera instantánea libre de gluten, fortificada con vitaminas A y D, marca “Quelech”.

La medida se adoptó a partir de los informes de laboratorio realizados por la Assal, que determinaron que el producto se encuentra falsificado. De acuerdo con los análisis efectuados, la composición del producto no se corresponde con las características propias de la leche en polvo, ya que el perfil graso no coincide con el correspondiente a grasa láctea y tampoco presenta la humectabilidad característica de este tipo de producto.

En este marco, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria dispuso la prohibición de las distintas etapas vinculadas con el producto, con el objetivo de evitar su circulación y consumo dentro del territorio provincial.



Características del producto

• Denominación de venta: Leche en polvo entera instantánea libre de gluten fortificada con vitaminas A y D.

• Marca: Quelech.

• Registro Nacional de Establecimiento (RNE): Nº 4-004708.

• Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA): Nº 4-058779.

• Lotes alcanzados: “101 8:55”, “100 11:49” y “248 10.24”.