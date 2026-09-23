Sesiona el Concejo Municipal

El día 24 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:



1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3- Proyecto de DECLARACIÓN: Por el cual se declara de Interés Municipal las actividades Programadas en el marco del mes de la Prevención del Suicidio organizadas por el Equipo Interdisciplinario de Salud Mental del Hospital Pedro Suchón. Presentado por los Concejales Judith Perren, Gabriel Otazo. Partido “Alternativa Sancarlina”-

4- Proyecto de DECLARACIÓN: Por el cual se declara de Interés Municipal la 62° Exposición de Industria, Comercio, Ganadería y Granja – Expo Rural San Carlos 2026. Presentado por los Concejales Judith Perren, Gabriel Otazo . Partido “Alternativa Sancarlina”.-

5- DESPACHO N° 026/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de DECLARACIÓN por el que se declara de Interés Municipal la 2da Edición del Torneo de Fútbol Infantil “Sabalito Femenino” del Club Central San Carlos.-

6- DESPACHO N°008/26: De la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN Solicita al D.E.M. la implementación de un servicio de transporte para estudiantes entre San Carlos Centro y la Ciudad de Santa Fe.-