Este sábado 26 de septiembre continúa el Programa de Castraciones Masivas

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa ejecutando el PROGRAMA DE CASTRACIONES MASIVAS, GRATUITAS Y OBLIGATORIAS que se desarrolla de manera ininterrumpida, alcanzando ya las 6.000.- intervenciones a perros y gatos.  
Locales23 de septiembre de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa ejecutando el PROGRAMA DE CASTRACIONES MASIVAS, GRATUITAS Y OBLIGATORIAS que se desarrolla de manera ininterrumpida, alcanzando ya las 6.000.- intervenciones a perros y gatos.  

Dicho Programa, implementado a la par de las sucesivas Campañas Gratuitas de Vacunación Antirrábica llevadas a cabo en diferentes sectores de la ciudad, tiene como objetivo fomentar la esterilización como método más efectivo para el control de la superpoblación animal y promover la sanidad de las mascotas así como su tenencia responsable.

El mismo, tendrá continuidad este SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE, en Almafuerte 453 de nuestra ciudad. Los turnos se otorgarán, SIN EXCEPCIONES, en el mismo domicilio desde HOY Miércoles 23 de Septiembre de 2026.  

Se solicita concurrir puntualmente a los turnos otorgados, acercando las mascotas con collar y correa. Se recuerda que, para el óptimo desarrollo de las cirugías programadas, las mismas no deben estar en celo y deben contar con 12 horas de ayuno.

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