Capacitaciones en el Punto Digital San Carlos Centro
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. En dicho marco, se informa que hasta el 28 de Septiembre se encuentra abierta la inscripción a los siguientes cursos:
- Planificación de contenido para redes sociales
- Evaluación y big data
- Presupuesto de diseño
- Introducción al software libre
- Introducción a la realización audiovisual
- Diseño centrado en las personas
- Resolución de problemas
- Internet de las cosas
- Organización de eventos en el sector turístico
Todos ellos cuentan con certificación y no requieren de conocimientos previos. Cursada del 22 de Septiembre al 2 de Noviembre.
Los interesados en matricularse o realizar consultas pueden hacerlo en el Campus Universitario Municipal, Belgrano 1535, a través del e-mail [email protected] o al teléfono 422351.