Capacitaciones en el Punto Digital San Carlos Centro

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. En dicho marco, se informa que hasta el 28 de Septiembre se encuentra abierta la inscripción a los siguientes cursos:

- Planificación de contenido para redes sociales

- Evaluación y big data

- Presupuesto de diseño

- Introducción al software libre

- Introducción a la realización audiovisual

- Diseño centrado en las personas

- Resolución de problemas

- Internet de las cosas

- Organización de eventos en el sector turístico

Todos ellos cuentan con certificación y no requieren de conocimientos previos. Cursada del 22 de Septiembre al 2 de Noviembre.

Los interesados en matricularse o realizar consultas pueden hacerlo en el Campus Universitario Municipal, Belgrano 1535, a través del e-mail [email protected] o al teléfono 422351.