Capacitaciones en el Punto Digital San Carlos Centro

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. En dicho marco, se informa que hasta el 28 de Septiembre se encuentra abierta la inscripción a los siguientes cursos:
Locales21 de septiembre de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. En dicho marco, se informa que hasta el 28 de Septiembre se encuentra abierta la inscripción a los siguientes cursos:

-  Planificación de contenido para redes sociales
-  Evaluación y big data
-  Presupuesto de diseño
-  Introducción al software libre
-  Introducción a la realización audiovisual
-  Diseño centrado en las personas
-  Resolución de problemas
-  Internet de las cosas
-  Organización de eventos en el sector turístico

Todos ellos cuentan con certificación y no requieren de conocimientos previos. Cursada del 22 de Septiembre al 2 de Noviembre.

Los interesados en matricularse o realizar consultas pueden hacerlo en el Campus Universitario Municipal, Belgrano 1535, a través del e-mail [email protected] o al teléfono 422351.

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