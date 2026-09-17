El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO recuerda que en el ámbito del Campus Universitario Municipal funciona a pleno el PUNTO DIGITAL SAN CARLOS CENTRO, espacio en constante actividad desde su instauración en 2018 destinado al fortalecimiento, la promoción y el impulso de la conectividad y el aprendizaje.

Los Puntos Digitales son sitios públicos y gratuitos que forman una red federal de inclusión digital y capacitación tecnológica en todo el territorio nacional.

En dicho marco, el PUNTO DIGITAL SAN CARLOS CENTRO se encuentra organizado en diferentes salas equipadas con tecnología moderna que permiten ofrecer acceso libre a Internet y uso de notebooks, cursos presenciales y virtuales sobre diversos temas, así como asistencia personalizada para la realización de trámites, gestiones digitales, confección de currículums, uso de correo electrónico, validación de credenciales como Mi Argentina, inscripciones a diferentes Programas de Becas, entre muchos otros.