Central San Carlos sumó una nueva disciplina: Acrotela

El Club Central San Carlos incorporó una nueva disciplina a su propuesta de actividades. Se trata de Acrotela, una práctica que combina danza aérea y expresión artística, y que busca integrar el trabajo físico con aspectos vinculados a la confianza y el desarrollo personal.
Polideportivo15 de septiembre de 2026

El Club Central San Carlos incorporó una nueva disciplina a su propuesta de actividades. Se trata de Acrotela, una práctica que combina danza aérea y expresión artística, y que busca integrar el trabajo físico con aspectos vinculados a la confianza y el desarrollo personal.

La propuesta contempla ejercicios y movimientos sobre telas aéreas, trabajando diferentes capacidades como fuerza, flexibilidad, coordinación, equilibrio y control, además de promover valores y herramientas personales como la confianza, la autoestima y la disciplina.

Desde la institución destacaron que se trata de una actividad sin límite de edad, por lo que está abierta a quienes deseen conocer y comenzar a practicar esta disciplina.

Las clases se desarrollarán en dos turnos:

Por la mañana:

Martes y jueves, de 10:00 a 11:30 horas. 

Por la tarde:

Lunes, martes y jueves, de 14:30 a 16:00 horas. 

Los organizadores señalaron que los horarios son flexibles, ofreciendo así distintas posibilidades para quienes quieran incorporarse.

La iniciativa se suma a las propuestas del Club Central San Carlos, que continúa ampliando sus actividades para brindar nuevas alternativas deportivas, recreativas y artísticas a la comunidad.

Para obtener información o realizar consultas, los interesados podrán comunicarse directamente con la profesora al 3404 63-2212.

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