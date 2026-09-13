Mauricio Dobler alcanzó los 100 partidos defendiendo los colores del Club Deportivo Unión Progresista

El jugador Mauricio Dobler alcanzó un importante logro al disputar su partido número 100 defendiendo los colores del Club Deportivo Unión Progresista de San Carlos Sud, motivo por el cual recibió un reconocimiento especial.
Polideportivo13 de septiembre de 2026

El jugador Mauricio Dobler alcanzó un importante logro al disputar su partido número 100 defendiendo los colores del Club Deportivo Unión Progresista de San Carlos Sud, motivo por el cual recibió un reconocimiento especial.

En este marco, la Subcomisión de Fútbol Mayor le realizó un sencillo homenaje, durante el cual se le hizo entrega de un cuadro con la camiseta del club, como recuerdo de esta significativa marca en su trayectoria.

El reconocimiento destacó no solo la cantidad de partidos disputados, sino también el compromiso y la dedicación de Dobler a lo largo de estos años representando a la institución.

Desde el club felicitaron a Mauricio por este logro y le desearon que continúe sumando muchos partidos más junto al equipo.

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