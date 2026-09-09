La Subcomisión de Fútbol Mayor del Club Unión Progresista organiza una Peña de asado y torneo de truco

La Subcomisión de Fútbol Mayor del Club Deportivo Unión Progresista de San Carlos Sud organiza una peña de asado y torneo de truco, una propuesta que combinará gastronomía y entretenimiento en una jornada destinada a compartir entre amigos y disfrutar de una noche especial.

encuentro se llevará a cabo el viernes 18 de septiembre, a partir de las 21 horas, en la Parrillada La Cabrera, de San Carlos Sud.

El valor de la tarjeta será de $25.000 por persona e incluirá un menú compuesto por parrillada completa, ensalada, pan y postre. Además, habrá servicio de bar durante la noche.

Luego de la cena se desarrollará el torneo de truco, por lo que los participantes deberán formar su pareja para competir. Desde la organización anticiparon que habrá un importante premio para la pareja ganadora.

Las reservas pueden realizarse con cualquier integrante de la Subcomisión de Fútbol Mayor o comunicándose al 3404 649119.

La propuesta busca reunir a la comunidad y acompañar las actividades del fútbol mayor del Club Deportivo Unión Progresista, en una noche que tendrá al asado y al tradicional juego de cartas como protagonistas.