Nuevo Régimen Penal Juvenil en vigencia

La vocera del Gobierno Provincial afirmó que Santa Fe estaba preparada para aplicar la normativa, que fija la edad de imputabilidad en 14 años y comenzó a regir el 5 de septiembre. “Desde un primer momento el gobernador Maximiliano Pullaro fue muy específico, y por eso nos fuimos preparando a lo largo de la gestión para este momento”, aseguró.

Este martes, la vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, se refirió al nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, el cual rige en el país el pasado 5 de septiembre, y aseguró que “Santa Fe ya estaba preparada para la entrada en vigencia de esta normativa”.

En ese sentido, indicó que en la provincia “se terminó la impunidad. A partir de ahora, el delito de adulto tiene pena de adulto. Desde un primer momento el gobernador Maximiliano Pullaro fue muy específico y tajante, estando a favor de la baja de la edad de imputabilidad, y por eso nos fuimos preparando a lo largo de la gestión”.

La vocera explicó que “todo lo que es la estructura, infraestructura, oficinas, no tuvimos que generar nada; ni cargos ni recursos humanos nuevos. Ya estábamos listos”.

A su vez, enfatizó: “la decisión de este Gobierno Provincial es muy clara: por dentro de la ley todo, por fuera de la ley absolutamente nada. Vamos a seguir invirtiendo en obra carcelaria, en estaciones policiales, y en un trabajo sostenido de prevención e investigación, pero también de desarrollo de la aplicación de esta normativa”.

Dos casos recientes

Coudannes contó que desde la reciente entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil “tuvimos un caso de un menor de 14 años de San Lorenzo por un robo calificado, cuya audiencia se realizó ayer por la mañana, y por decisión de la Justicia quedó en libertad con medidas. Y otro menor de 15 años de Rosario, por un caso de abuso de armas, donde la Fiscalía finalmente lo desestimó y ordenó la libertad”.

Finalmente, la vocera indicó que desde el Gobierno Provincial “nuestro rol es tener la estructura, los recursos humanos y la infraestructura lista para poder poner totalmente en valor esta normativa que ya veníamos transitando un camino, porque ya teníamos a adolescentes institucionalizados. No empezamos de cero, y esto marca la diferencia. Este es el camino que marcó el gobernador Pullaro con más seguridad, más autoridad, pero también estando siempre listos para lo que venga”.