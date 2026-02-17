El comercio electrónico registró un crecimiento del 60% en facturación

El ecosistema de comercio electrónico en la Argentina alcanzó en 2025 una facturación récord de $35,3 billones y consolidó así una expansión significativa, de la mano del creciente uso de plataformas internacionales de ventas online, especialmente de origen chino.

Según datos del Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), el sector anotó un crecimiento nominal del 60% respecto del año anterior, muy por encima de la inflación interanual medida en torno al 31%, por lo que registró así un crecimiento real del canal digital.

Además de la facturación, se destacó que las unidades vendidas crecieron más de un 28%, con un total de 645 millones de productos comercializados, mientras que el ticket promedio trepó un 55% interanual hasta ubicarse en $143.128 por compra.

Facturación por categorías

Al analizar los datos por rubros, el estudio destacó los siguientes segmentos como los de mayor peso en términos de facturación durante 2025:

Pasajes y turismo;

Alimentos, bebidas y artículos de limpieza;

Equipos de audio, imagen, consolas de TI y telefonía;

Artículos para el hogar;

Electrodomésticos línea blanca y marrón;

Deportes;

Cosmética y perfumería;

Infantiles;

Accesorios para motos, autos y otros vehículos;

Materiales y herramientas de construcción.

Más allá del peso global, algunas categorías crecieron muy por encima del promedio del 60%: los productos infantiles aumentaron su facturación más de 200%, mientras que materiales y herramientas de construcción treparon un 117% y deportes avanzó 71%.

En términos de unidades vendidas, se consolidaron categorías que reflejan necesidades más cotidianas, como alimentos y bebidas, herramientas y construcción, hogar, muebles y jardín, y electrodomésticos y aires acondicionados.

Incidencia sobre el consumo total

De acuerdo con el relevamiento de la Cace, el comercio electrónico ya representa entre el 17% y el 20% del total de ventas minoristas en el país, dependiendo del rubro. En categorías como turismo, tecnología y electrodomésticos, la penetración es incluso mayor, mientras que en alimentos y consumo masivo todavía predomina el canal físico, más allá del fuerte crecimiento de los canales de venta digital.

La adopción digital, agregaron, es mayor en grandes centros urbanos, mientras que todavía muestra margen de expansión en el interior del país.

El avance de las plataformas chinas

El informe también resaltó la incidencia creciente de plataformas internacionales, especialmente de origen chino, en la dinámica del comercio electrónico local. El desarrollo de marketplaces como Alibaba, Shein y Temu está ampliando la oferta y presionando a los operadores locales con sus precios y tiempos de entrega, lo que empuja a vendedores nacionales a optimizar sus procesos logísticos y experiencia de usuario para retener al consumidor argentino.