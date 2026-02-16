Odontología en una isla olvidada: la experiencia solidaria de una profesional sancarlina en Kenia

Wasini es una comunidad aislada. No hay hospitales, no hay consultorios odontológicos y, hasta hace apenas un año y medio, tampoco había electricidad. Para recibir atención médica especializada, los habitantes deben cruzar en barco hasta el continente. Un viaje corto en distancia, pero casi imposible en la práctica: el costo del traslado vuelve inaccesible algo tan básico como una consulta odontológica.

El voluntariado forma parte de un proyecto que organiza desde hace seis años una facultad de odontología de Palma de Mallorca, ciudad donde hoy reside la profesional sancarlina. Cada año, el programa reúne a unas veinticinco personas que viajan hasta esa isla del océano Índico con un objetivo claro: llevar atención donde no la hay.

El grupo está integrado por docentes, estudiantes y profesionales de odontología, higienistas, etc. En su estadía Julita, trabaja en un dispensario local, un pequeño centro de salud donde un médico general atiende apenas tres o cuatro veces por semana. Ese espacio, austero pero vital para la comunidad, se transformó durante estos días en un improvisado consultorio odontológico.

No hay sillones, ni equipos fijos. Todo llegó en valijas: equipos odontológicos portátiles, instrumental, materiales. Los sillones odontológicos son simples sillas de plástico. Antes, cuando la isla no tenía electricidad, incluso era necesario llevar generadores de luz para poder trabajar.

La organización fue clave. Se formaron cuatro grupos de trabajo. El primero se encarga de las revisiones y los diagnósticos, y derivaba a los pacientes según la necesidad. Otro grupo realiza extracciones; un tercero se ocupa de la odontología restauradora, siempre que el diente pudiera salvarse. Cuando no, la extracción es la única opción. El cuarto grupo está dedicado a prótesis removibles, devolviendo piezas dentarias perdidas y, con ellas, algo tan esencial como la posibilidad de comer y sonreír sin dolor.

También este equipo de trabajo solidario se dedica a realizar tareas que estimulen la prevención en las escuelas, como el cepillado de dientes y otras prácticas que hacen a la salud bucal.

En Wasini, la odontología no es estética ni prevención: es urgente. Cada intervención tiene un impacto directo en la calidad de vida. El voluntariado no solo alivia dolores físicos, sino que también deja una huella profunda en quienes participan, de esta manera comentó Julieta a nuestro medio de comunicación. Trabajar sin sillón, sin comodidades, y frente a necesidades tan básicas obliga a replantear el sentido mismo de la profesión.

En una isla que recién empieza a tener luz eléctrica, la llegada de estos equipos y profesionales es, por unos días, una forma concreta de iluminar mucho más que una sala: es una manera de acercar dignidad, cuidado y presencia a una comunidad históricamente postergada; y en ese lugar tan vulnerable y olvidado está presente una sancarlina para ayudar y contarlo al mundo.