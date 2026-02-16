Odontología en una isla olvidada: la experiencia solidaria de una profesional sancarlina en Kenia

Condolencias de la Sociedad RuralLocales13 de febrero de 2026
La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de San Carlos lamenta con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Cristian Maglia.
Por momentos, la odontología se parece más a un acto de resistencia que a una profesión. Eso está viviendo la odontóloga sancarlina Julieta Gallay en su experiencia de voluntariado en Wasini, una pequeña isla de Kenia (continente de África), donde el acceso a la salud bucal sigue siendo, para muchos, un privilegio lejano.Locales16 de febrero de 2026
Wasini es una comunidad aislada. No hay hospitales, no hay consultorios odontológicos y, hasta hace apenas un año y medio, tampoco había electricidad. Para recibir atención médica especializada, los habitantes deben cruzar en barco hasta el continente. Un viaje corto en distancia, pero casi imposible en la práctica: el costo del traslado vuelve inaccesible algo tan básico como una consulta odontológica.
El voluntariado forma parte de un proyecto que organiza desde hace seis años una facultad de odontología de Palma de Mallorca, ciudad donde hoy reside la profesional sancarlina. Cada año, el programa reúne a unas veinticinco personas que viajan hasta esa isla del océano Índico con un objetivo claro: llevar atención donde no la hay.
El grupo está integrado por docentes, estudiantes y profesionales de odontología, higienistas, etc. En su estadía Julita, trabaja en un dispensario local, un pequeño centro de salud donde un médico general atiende apenas tres o cuatro veces por semana. Ese espacio, austero pero vital para la comunidad, se transformó durante estos días en un improvisado consultorio odontológico.
No hay sillones, ni equipos fijos. Todo llegó en valijas: equipos odontológicos portátiles, instrumental, materiales. Los sillones odontológicos son simples sillas de plástico. Antes, cuando la isla no tenía electricidad, incluso era necesario llevar generadores de luz para poder trabajar.
La organización fue clave. Se formaron cuatro grupos de trabajo. El primero se encarga de las revisiones y los diagnósticos, y derivaba a los pacientes según la necesidad. Otro grupo realiza extracciones; un tercero se ocupa de la odontología restauradora, siempre que el diente pudiera salvarse. Cuando no, la extracción es la única opción. El cuarto grupo está dedicado a prótesis removibles, devolviendo piezas dentarias perdidas y, con ellas, algo tan esencial como la posibilidad de comer y sonreír sin dolor.
También este equipo de trabajo solidario se dedica a realizar tareas que estimulen la prevención en las escuelas, como el cepillado de dientes y otras prácticas que hacen a la salud bucal.
En Wasini, la odontología no es estética ni prevención: es urgente. Cada intervención tiene un impacto directo en la calidad de vida. El voluntariado no solo alivia dolores físicos, sino que también deja una huella profunda en quienes participan, de esta manera comentó Julieta a nuestro medio de comunicación. Trabajar sin sillón, sin comodidades, y frente a necesidades tan básicas obliga a replantear el sentido mismo de la profesión.
En una isla que recién empieza a tener luz eléctrica, la llegada de estos equipos y profesionales es, por unos días, una forma concreta de iluminar mucho más que una sala: es una manera de acercar dignidad, cuidado y presencia a una comunidad históricamente postergada; y en ese lugar tan vulnerable y olvidado está presente una sancarlina para ayudar y contarlo al mundo.
La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de San Carlos lamenta con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Cristian Maglia.
La Comuna de San Carlos Sud informa a su comunidad que el próximo Lunes 16, SOLAMENTE se estará brindando el SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS mientras que el Martes 17, no se brindará ningún servicio.
EL GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO llevó adelante la Desinsectación focal interior en bocas de registros de cloacas como lo viene haciendo anualmente para esta época. Este control de insectos integrado se lleva a cabo para bajar la población que allí habita, especialmente cucarachas y alacranes. De esta manera se evita su proliferación y el ingreso a las viviendas.
El Padre Adalberto Lovato tiene 57 años, nació en Llambí Campbell, y se hará cargo de las comunidades de San Carlos Centro, San Carlos Norte y San Carlos Sud.
La Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta mantuvo una reunión muy productiva con el equipo de la Universidad Siglo 21, con el objetivo de generar oportunidades concretas para la comunidad.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que comenzaron los trabajos preliminares para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
En horas de la noche de este miércoles los feligreses se reunieron para honrar a la Santa Patrona de San Carlos Sud, Nuestra Señora de Lourdes.
GASTRONOMÍA, ARTE Y MÚSICA EN LA 5° EDICIÓN DEL SAN CARLOS FOOD: SÁBADO 21 DE FEBRERO desde las 20:00 hs. en el Paseo Parque de la Ciudad.
Falleció hoy en San Carlos Centro, el Señor Bernabé Horacio Roble.
Un análisis físico-matemático demuestra que aumentar la velocidad reduce cada vez menos el tiempo de viaje, mientras que el riesgo de accidentes graves crece de forma exponencial. Los datos explican la importancia de respetar los límites para evitar víctimas.
En 2024, los niveles de dióxido de carbono atmosférico fueron un 50 % superiores a los registros preindustriales y el calentamiento global avanza a un ritmo de 0,31 ℃ por década. ¿La selva amazónica y las capas de hielo polares están al borde de la desestabilización? Los detalles de una investigación publicada en One Earth,
Cerca de la hora 6:30 de este jueves se produjo un accidente de tránsito en Ruta 36-S, jurisdicción Matilde. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
El Padre Adalberto Lovato tiene 57 años, nació en Llambí Campbell, y se hará cargo de las comunidades de San Carlos Centro, San Carlos Norte y San Carlos Sud.
La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de San Carlos lamenta con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Cristian Maglia.
Falleció a los 77 años, la Señora Alcira Onelia Peverelli viuda de Tell.
Enfriar un ambiente también cambia el equilibrio del aire que respiramos
Por momentos, la odontología se parece más a un acto de resistencia que a una profesión. Eso está viviendo la odontóloga sancarlina Julieta Gallay en su experiencia de voluntariado en Wasini, una pequeña isla de Kenia (continente de África), donde el acceso a la salud bucal sigue siendo, para muchos, un privilegio lejano.
Así fue dispuesto a pedido del fiscal Julio Lema, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Al imputado se le atribuyó haber actuado con la intención de causarle sufrimiento a una mujer que era su pareja y es la madre de la víctima. A su vez, se lo investiga por delitos contra la integridad sexual en un legajo penal que tramita en la Fiscalía Regional 2.