Necrológicas Sentir Carruajes

Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas07 de febrero de 2026
Falleció hoy en San Carlos Centro, el Señor Bernabé Horacio Roble.
Falleció a los 77 años, la Señora Alcira Onelia Peverelli viuda de Tell.Necrológicas15 de febrero de 2026
Sus restos son velados en sala velatoria de calle 25 de Mayo 530 y sepultados en el Cementerio Municipal a las 18:00 horas. Servicio Sentir Carruajes.
Falleció hoy en San Carlos Centro, el Señor Bernabé Horacio Roble.
Falleció hoy Martes 3 de Febrero en Santa Fe a la edad de 63 años, la Señora Ramona Juliana Gómez.
Falleció anoche en Gessler a la edad de 79 años, el Señor Néstor Julio Bertossi.
Falleció hoy Sábado 24 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 98 años, el Señor Reinaldo Ramon Bogao.
Falleció hoy Sábado 24 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 87 años. el señor Edgar José Bautista Gautero.
Falleció hoy Domingo 18 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 89 años, el Señor Armando Bernardo Imhoff "Pietra".
Falleció hoy Martes 13 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 84 años. la Señora Dora Piedad Mazzoni viuda de Martínez.
Falleció hoy martes 6 de enero en San Carlos Centro a la edad de 74 años el Señor NORBERTO PEDRO SCHEHTEL.
Falleció hoy en San Carlos Centro, el Señor Bernabé Horacio Roble.
Durante este fin de semana, personal policial de diferentes Zonas de Inspección que componen la Unidad Regional XI llevaron a cabo una serie de operativos entorno a los eventos realizados en diferentes localidades del Departamento Las Colonias.
En el mes de febrero de 2020 se celebró la santa misa de toma de posesión del Padre Ariel Beruto en la Parroquia San Carlos Borromeo, de la ciudad de San Carlos Centro.
El hecho se perpetuó en la madrugada de este martes en una Lotería, ubicada en San Martín 448 de San Carlos Sud. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
En horas de la noche de este miércoles los feligreses se reunieron para honrar a la Santa Patrona de San Carlos Sud, Nuestra Señora de Lourdes.
Cerca de la hora 6:30 de este jueves se produjo un accidente de tránsito en Ruta 36-S, jurisdicción Matilde. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
El Padre Adalberto Lovato tiene 57 años, nació en Llambí Campbell, y se hará cargo de las comunidades de San Carlos Centro, San Carlos Norte y San Carlos Sud.
La Comuna de San Carlos Sud informa a su comunidad que el próximo Lunes 16, SOLAMENTE se estará brindando el SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS mientras que el Martes 17, no se brindará ningún servicio.
La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de San Carlos lamenta con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Cristian Maglia.
Falleció a los 77 años, la Señora Alcira Onelia Peverelli viuda de Tell.