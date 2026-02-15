Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció a los 77 años, la Señora Alcira Onelia Peverelli viuda de Tell.

Necrológicas15 de febrero de 2026
SENTIR

Sus restos son velados en sala velatoria de calle 25 de Mayo 530 y sepultados en el Cementerio Municipal a las 18:00 horas. Servicio Sentir Carruajes.

Te puede interesar
Lo más visto
ScreenHunter_034

Operativos de nocturnidad en “Las Colonias”

Policiales09 de febrero de 2026

Durante este fin de semana, personal policial de diferentes Zonas de Inspección que componen la Unidad Regional XI llevaron a cabo una serie de operativos entorno a los eventos realizados en diferentes localidades del Departamento Las Colonias.

ScreenHunter_054

Robaron dinero en una Lotería

Policiales11 de febrero de 2026

El hecho se perpetuó en la madrugada de este martes en una Lotería, ubicada en San Martín 448 de San Carlos Sud. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.