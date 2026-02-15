Lo más visto

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 07 de febrero de 2026 Falleció hoy en San Carlos Centro, el Señor Bernabé Horacio Roble.

Operativos de nocturnidad en “Las Colonias” Policiales 09 de febrero de 2026 Durante este fin de semana, personal policial de diferentes Zonas de Inspección que componen la Unidad Regional XI llevaron a cabo una serie de operativos entorno a los eventos realizados en diferentes localidades del Departamento Las Colonias.

El Padre Ariel Beruto será trasladado a San Jorge Locales 10 de febrero de 2026 En el mes de febrero de 2020 se celebró la santa misa de toma de posesión del Padre Ariel Beruto en la Parroquia San Carlos Borromeo, de la ciudad de San Carlos Centro.

Robaron dinero en una Lotería Policiales 11 de febrero de 2026 El hecho se perpetuó en la madrugada de este martes en una Lotería, ubicada en San Martín 448 de San Carlos Sud.

San Carlos Sud honró a su Santa Patrona Nuestra Señora de Lourdes Videos 11 de febrero de 2026 En horas de la noche de este miércoles los feligreses se reunieron para honrar a la Santa Patrona de San Carlos Sud, Nuestra Señora de Lourdes.

Matilde: Fuerte colisión entre dos autos en la Ruta 36-S Policiales 12 de febrero de 2026 Cerca de la hora 6:30 de este jueves se produjo un accidente de tránsito en Ruta 36-S, jurisdicción Matilde.

Condolencias de la Sociedad Rural Locales 13 de febrero de 2026 La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de San Carlos lamenta con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Cristian Maglia.