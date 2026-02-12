Matilde: Fuerte colisión entre dos autos en la Ruta 36-S

Te puede interesar

Ordenaron la prisión preventiva de un hombre al que se investiga por una tentativa de femicidio vinculado cometida en perjuicio de un niño en Coronda Policiales 16 de febrero de 2026 Así fue dispuesto a pedido del fiscal Julio Lema, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Al imputado se le atribuyó haber actuado con la intención de causarle sufrimiento a una mujer que era su pareja y es la madre de la víctima. A su vez, se lo investiga por delitos contra la integridad sexual en un legajo penal que tramita en la Fiscalía Regional 2.

Robaron dinero en una Lotería Policiales 11 de febrero de 2026 El hecho se perpetuó en la madrugada de este martes en una Lotería, ubicada en San Martín 448 de San Carlos Sud.

Fuga de gas en un terreno Policiales 11 de febrero de 2026 El hecho se produjo cerca de la hora 10:30 de este miércoles en Belgrano al 600, de la localidad de San Carlos Sud.

Operativos de nocturnidad en “Las Colonias” Policiales 09 de febrero de 2026 Durante este fin de semana, personal policial de diferentes Zonas de Inspección que componen la Unidad Regional XI llevaron a cabo una serie de operativos entorno a los eventos realizados en diferentes localidades del Departamento Las Colonias.

"Los Pumas" del puesto fijo de La Pelada incautaron 350 kilos de carne vacuna de dudosa procedencia Policiales 05 de febrero de 2026 Fue durante las últimas horas, tras un operativo de control vehicular y de personas concretado sobre un tramo de la RP N° 62, jurisdicción de La Pelada. Además, secuestraron una camioneta donde se trasladaban tres adultos, quienes fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia.

Accidente de tránsito Policiales 30 de enero de 2026 Ocurrió cerca de la hora 8:00 de este viernes en calle Colón casi Pueyrredón de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito.