Matilde: Fuerte colisión entre dos autos en la Ruta 36-S

Cerca de la hora 6:30 de este jueves se produjo un accidente de tránsito en Ruta 36-S, jurisdicción Matilde. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Policiales12 de febrero de 2026
ScreenHunter_061

Allí, por causas que se investigan, entraron en colisión un automóvil Peugeot 208 y un Chevrolet Onix, que terminó en la banquina.

A raíz del fuerte impacto, Bomberos de San Carlos trasladaron a personas que circulaban en ambos vehículos con lesiones a determinar a un Centro Médico.

ScreenHunter_064

ScreenHunter_062

0512023-prision

ScreenHunter_054

ScreenHunter_051

ScreenHunter_034

ScreenHunter_201

0512023-prision

ScreenHunter_098

