Gálvez: Rápido esclarecimiento de un robo a la Escuela Técnica N° 456

El ilícito fue constatado en la mañana de este viernes, cuando el director del establecimiento educativo, ubicado en la intersección de Mitre y C. Bermúdez, advirtió daños en una ventana del sector de la cantina. Tras la denuncia, se comprobó el faltante de electrodomésticos, tecnología y mercadería.

​La policía inició tareas investigativas que señalaron a un sospechoso.

​Tras un registro en su domicilio de calle Baigorria al 900, las fuerzas de seguridad procedieron a:

​La aprehensión del imputado.

​El secuestro de una notebook y un horno eléctrico Marshall.

​Las pesquisas continuaron hasta un domicilio cercano, donde una mujer entregó voluntariamente jugos y gaseosas que habría adquirido de buena fe.

​El caso quedó a cargo del fiscal Dr. Alejandro Benítez, quien dispuso las actuaciones correspondientes bajo la carátula de Robo Calificado.