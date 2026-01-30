Gálvez: Rápido esclarecimiento de un robo a la Escuela Técnica N° 456

En un eficaz procedimiento realizado por personal de la Comisaría 2da de Gálvez y Comando Radioeléctrico se logró la detención de un hombre de 33 años y la recuperación de diversos elementos sustraídos de la E.E.T.P. N° 456.

Policiales30 de enero de 2026
ScreenHunter_204

El ilícito fue constatado en la mañana de este viernes, cuando el director del establecimiento educativo, ubicado en la intersección de Mitre y C. Bermúdez, advirtió daños en una ventana del sector de la cantina. Tras la denuncia, se comprobó el faltante de electrodomésticos, tecnología y mercadería.

​La policía inició tareas investigativas que señalaron a un sospechoso.

​Tras un registro en su domicilio de calle Baigorria al 900, las fuerzas de seguridad procedieron a:

​La aprehensión del imputado.

​El secuestro de una notebook y un horno eléctrico Marshall.

​Las pesquisas continuaron hasta un domicilio cercano, donde una mujer entregó voluntariamente jugos y gaseosas que habría adquirido de buena fe.

​El caso quedó a cargo del fiscal Dr. Alejandro Benítez, quien dispuso las actuaciones correspondientes bajo la carátula de Robo Calificado.

