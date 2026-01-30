El Club Central donó útiles escolares para Casa de Tía MargaritaVideos02 de febrero de 2026
En horas de la siesta de este lunes se entregaron útiles escolares en la Secretaría del Club Central San Carlos.
Ocurrió cerca de la hora 8:00 de este viernes en calle Colón casi Pueyrredón de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito.Videos30 de enero de 2026
Allí, por causas que se desconocen, entraron en colisión un camión que circulaba por esa arteria con un acoplado que estaba estacionado.
A raíz del incidente el chofer del rodado resultó con lesiones que no serían de consideración.
La Comuna de San Carlos Norte se enorgullece en anunciar la adquisición de una nueva pala, una incorporación estratégica diseñada para potenciar la capacidad operativa y la eficiencia de los servicios en toda nuestra localidad.
Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Mendoza de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:15 de este lunes.
Teniendo en cuenta que he presentado el Proyecto para que el Concejo Municipal publique mensualmente su Movimiento de Ingresos y Egresos, tal cual lo hace el Intendente, y que dicho Proyecto fue votado en contra por los Concejales Otazo, Rinaudo, Gorgo, Perren y Bassi, pongo en conocimiento los comprobantes de las Transferencias que recibió el Concejo en el mes de Diciembre, mes en el cual se ha producido mi incorporación a este Cuerpo.
En horas de la mañana de este viernes la Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para informar sobre la preocupante situación en la que recibió la comuna del pueblo.
Se produjo un accidente de tránsito en la Autovía 19 y Ruta 6 (Cruce de San Carlos), jurisdicción San Carlos Norte, cerca de la hora 18:00 de este jueves.
En el final de la Sesión expresé, con claros y contundentes ejemplos, como las incoherencias, la incompatibilidad, la falta total de transparencia, el incumplimiento del Reglamento y las leyes, el autoritarismo, las mentiras y más, han contribuido para que la sociedad sancarlina esté segura que no le servimos a la comunidad.
Manifesté al Presidente Otazo, que voy a demostrar, a su debido tiempo, que es un MENTIROSO, en este caso MINTIÓ cuando afirmó que la Dieta de un Concejal para el año 2026, iba a rondar los $430.000. Sólo una, de tantas mentiras, que paulatinamente irán cayendo, todo respaldado con la documentación y las pruebas correspondientes, con hechos, no con palabras.
Falleció anoche en Gessler a la edad de 79 años, el Señor Néstor Julio Bertossi.
Ocurrió cerca de la hora 8:00 de este viernes en calle Colón casi Pueyrredón de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito.
Se ofrecieron 3.118 vacantes. El 23 de febrero se procederá a la toma de posesión, previo análisis de incompatibilidad, y la confección de los listados definitivos.
La Comuna de San Carlos Norte realizó el sorteo de dos lotes comunales que se encontraban a la venta.
La PDI y la Prefectura Naval realizaron 18 allanamientos simultáneos en Santa Fe, Sauce Viejo, Esperanza, San Carlos Centro y San Justo.
GASTRONOMÍA, ARTE Y MÚSICA EN LA 5° EDICIÓN DEL SAN CARLOS FOOD: SÁBADO 21 DE FEBRERO desde las 20:00 hs. en el Paseo Parque de la Ciudad.
El enjambre atacó a la víctima, su esposa y su cuñada en un vehículo, cuando estaban en una zona rural de San Carlos Centro. El fallecido era oriundo de Granadero Baigorria. La médica que los atendió habló en Cadena 3 Rosario.
Con una jornada multitudinaria, se realizó la 48° Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda. “Hoy alentamos a dieciocho verdaderos héroes”, dijo el intendente Juan Pablo Poletti.
Es desde hoy al 9 de febrero. Las tutorías estarán orientadas para aquellas personas que finalizaron el cursado en Escuelas de Educación Secundaria Orientada (EESO) y en Escuelas de Enseñanza Media Para Adultos (EEMPA).
Falleció hoy Lunes 2 de Febrero en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Eduardo Ernesto Tschopp "Chopp".