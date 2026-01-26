Los mejores juegos de mesa para disfrutar en familia

Interés General24 de enero de 2026
Esta función permite mejorar la sensación térmica y reducir el consumo eléctrico sin necesidad de activar el enfriamiento del equipo.
Necrológicas24 de enero de 2026
Falleció hoy Sábado 24 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 87 años. el señor Edgar José Bautista Gautero.
Necrológicas24 de enero de 2026
Falleció hoy Sábado 24 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 98 años, el Señor Reinaldo Ramon Bogao.
Locales26 de enero de 2026
Con total éxito y cupo completo se desarrolla por estos días la Escuela de Verano, en el marco del Programa “Santa Fe en Movimiento”, con la coordinación del Centro de Educación Física N° 44, la Escuela Especial N° 2040 y como resultado de las gestiones a nivel Provincial por parte del Municipio que también realiza importantes aportes para gastos de funcionamiento.
Policiales26 de enero de 2026
Comando Radioeléctrico U.R. XV, informó anoche un hecho de resistencia a la autoridad, resultando aprehendido un hombre de 35 años, oriundo de San Carlos Centro.
Locales26 de enero de 2026
La inspiración nació desde nuestra plaza central, punto físico y simbólico del pueblo de San Carlos Norte.
Policiales26 de enero de 2026
Se trata de Jorge Andrés Ibarra de 43 años quien también fue condenado por la tenencia ilegítima de armas de fuego. Se le impuso una pena de 5 años de prisión y fue declarado reincidente. La sentencia fue dispuesta en el marco del primer juicio oral por microtráfico realizado en la ciudad de Santa Fe. El fiscal Marcelo Nessier representó al MPA.
Interés General26 de enero de 2026
Clásicos que no pasan de moda: la combinación perfecta de entretenimiento, estrategia y risas para grandes y chicos.
Interés General26 de enero de 2026
El calor altera mecanismos básicos del cuerpo que permiten dormir profundo y sostenido. Qué pasa cuando la temperatura no baja y cuáles son los cambios simples que ayudan a mejorar el sueño en los días más calurosos.
Provinciales26 de enero de 2026
El programa que garantiza el acceso al transporte para estudiantes, docentes y asistentes escolares tendrá continuidad este año. La inscripción está abierta hasta mayo y se suma un nuevo canal para hacerla.