Franck: Detuvieron a un conductor tras test de alcoholemia positiva en Autovía 19

Ayer por la tarde, personal de la UOR 3, realizaba un operativo de control vehicular y de identificación de personas sobre un tramo de la Ruta Nacional N° 19, a la altura del Km 20, jurisdicción de Franck, Depto. Las Colonias, cuando en cumplimiento de sus tareas preventivas inherentes advirtieron a un camionero transportista de productos plásticos industriales que se trasladaba en un vehículo de gran porte, a quien solicitaron detuviese su marcha y que accedió oportunamente.

Al entrevistarlo, identificarlo, solicitar documentaciones pertinentes y efectuarle el correspondiente test de alcoholemia, tuvo un resultado de 0,11 g/l, lo que implica una infracción sancionable conforme a la Ley Provincial N° 13.169/10, artículo 98, por su condición de conductor profesional.

Como consecuencia, los actuantes labraron acta de infracción y procedieron a la retención preventiva de la licencia de conducir y confeccionaron acta de prohibición de circular, previo dar conocimiento de las novedades a la autoridad judicial competente.