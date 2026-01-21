Franck: Detuvieron a un conductor tras test de alcoholemia positiva en Autovía 19

Ayer por la tarde, personal de la UOR 3, realizaba un operativo de control vehicular y de identificación de personas sobre un tramo de la Ruta Nacional N° 19, a la altura del Km 20, jurisdicción de Franck, Depto. Las Colonias, cuando en cumplimiento de sus tareas preventivas inherentes advirtieron a un camionero transportista de productos plásticos industriales que se trasladaba en un vehículo de gran porte, a quien solicitaron detuviese su marcha y que accedió oportunamente.

Policiales21 de enero de 2026
ScreenHunter_142
ScreenHunter_142

Ayer por la tarde, personal de la UOR 3, realizaba un operativo de control vehicular y de identificación de personas sobre un tramo de la Ruta Nacional N° 19, a la altura del Km 20, jurisdicción de Franck, Depto. Las Colonias, cuando en cumplimiento de sus tareas preventivas inherentes advirtieron a un camionero transportista de productos plásticos industriales que se trasladaba en un vehículo de gran porte, a quien solicitaron detuviese su marcha y que accedió oportunamente. 

Al entrevistarlo, identificarlo, solicitar documentaciones pertinentes y efectuarle el correspondiente test de alcoholemia, tuvo un resultado de 0,11 g/l, lo que implica una infracción sancionable conforme a la Ley Provincial N° 13.169/10, artículo 98, por su condición de conductor profesional.

Como consecuencia, los actuantes labraron acta de infracción y procedieron a la retención preventiva de la licencia de conducir y confeccionaron acta de prohibición de circular, previo dar conocimiento de las novedades a la autoridad judicial competente.

Te puede interesar
ScreenHunter_124

Chocaron un auto y una moto

Policiales19 de enero de 2026

Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Mendoza de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:15 de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

ScreenHunter_083

Imputaron a dos hombres a los que se investiga como coautores de un doble homicidio cometido en la zona de islas del río Coronda

Policiales12 de enero de 2026

Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Carlos Lacuadra, en una audiencia que se desarrolló este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los investigados tienen 45 y 60 años y sus iniciales son MAP y JS, respectivamente. Se les endilgó haber utilizado armas de fuego para matar a las víctimas el miércoles 31 de diciembre.

ScreenHunter_072

Santa Clara: Avance en la causa Lucas Bruno

Policiales11 de enero de 2026

Por disposición de la Fiscalía que interviene en la causa se realizaron diversas detenciones con resultados positivos en relación al hecho del fallecimiento del Sr. Lucas Bruno el cual se sigue investigando.

ScreenHunter_068

Franck: Dos aprehendidos por tentativa de robo

Policiales11 de enero de 2026

Personal Policial de Comisaria 4ta asistió esta tarde a un domicilio de calle Saavedra en la localidad de Franck en el que dos masculinos oriundos de Santa Fe habrían intentado sustraer un motovehículo marca Honda modelo Tornado.

ScreenHunter_066

Dispositivos de seguridad implementados esta madrugada en Sa Pereira y Santa Clara

Policiales11 de enero de 2026

En la madrugada de hoy, personal policial de la Sexta Zona de Inspección URXI se hizo presente en las localidades de Sa Pereira y Santa Clara de Buena Vista en colaboración de personal de Grupo de Operaciones Tácticas URXI llevaron adelante un dispositivo de presencia preventiva y disuasiva con el fin de brindar seguridad en zonas urbanas y suburbanas de las mencionadas localidades.

Lo más visto
ScreenHunter_124

Chocaron un auto y una moto

Policiales19 de enero de 2026

Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Mendoza de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:15 de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

13032020-municipalidad

Inscripción de aspirantes para 11 nuevas viviendas del Programa Municipal de Hábitat

Locales21 de enero de 2026

La firme decisión del Intendente Juan José Placenzotti de destinar fondos propios del Municipio para la concreción del Programa Municipal de Hábitat, ha permitido cumplir con el objetivo primordial de facilitar el acceso de beneficiarios a terrenos y viviendas. Entre otras acciones, y en esta Octava Etapa del mencionado Programa, se concreta la ejecución, por Administración Municipal, de 11 nuevas viviendas.

ScreenHunter_142

Franck: Detuvieron a un conductor tras test de alcoholemia positiva en Autovía 19

Policiales21 de enero de 2026

Ayer por la tarde, personal de la UOR 3, realizaba un operativo de control vehicular y de identificación de personas sobre un tramo de la Ruta Nacional N° 19, a la altura del Km 20, jurisdicción de Franck, Depto. Las Colonias, cuando en cumplimiento de sus tareas preventivas inherentes advirtieron a un camionero transportista de productos plásticos industriales que se trasladaba en un vehículo de gran porte, a quien solicitaron detuviese su marcha y que accedió oportunamente.