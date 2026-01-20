Marketing: claves para construir una marca exitosa en la era de la IA

Para qué sirve el modo “Fan” del aire acondicionado y cuándo conviene usarloInterés General24 de enero de 2026
Un estudio sostiene que éste será el año en que la construcción de marca se juegue en la intersección entre tecnología, cultura y humanidad.Interés General20 de enero de 2026
La construcción de marcas entra en 2026 en una etapa decisiva. El avance acelerado de la inteligencia artificial generativa, la irrupción de agentes autónomos de compra, la consolidación de los Retail Media Networks, el peso creciente de los creadores de contenido y el surgimiento de microcomunidades digitales están redefiniendo la forma en que las personas descubren, evalúan y eligen marcas.
En ese contexto, el estudio “Marketing Trends 2026”, elaborado por Kantar, plantea que el branding exitoso ya no depende solo de captar atención, sino de generar intención, relevancia y preferencia tanto en consumidores humanos como en sistemas algorítmicos.
El informe plantea que éste será el año en que la construcción de marca se juegue en la intersección entre tecnología, cultura y humanidad. Remarca que la inteligencia artificial no reemplaza al branding, sino que lo redefine. Y sostiene que las empresas que logren integrar IA de manera estratégica, ética y creativa, sin perder de vista la conexión emocional con las personas, estarán mejor posicionadas para crecer en un mercado cada vez más mediado por algoritmos.
Cómo lograr un branding exitoso
Primera clave: comprender que las marcas deberán construir vínculos no sólo con personas, sino también con agentes de IA. Según Kantar, el 24% de los usuarios de IA ya utiliza asistentes inteligentes para apoyar decisiones de compra, y esa cifra seguirá creciendo.
Estos agentes filtran opciones, recomiendan productos y priorizan marcas en función de datos estructurados, reputación digital y claridad de propuesta. En este nuevo escenario, las empresas deberán “predisponer” a los algoritmos del mismo modo que durante décadas buscaron predisponer a los consumidores, asegurando que su marca sea visible, comprensible y confiable para los modelos de lenguaje.
Segunda clave: optimizar la presencia de marca para los motores de IA, un proceso que Kantar define como Generative Engine Optimisation (GEO). Así como el SEO fue determinante en la era de los buscadores, el GEO será esencial en la era de los LLM. Si una marca no es citada ni reconocida por los modelos, simplemente no será recomendada.
Esto obliga a crear contenidos claros, estructurados y legibles para máquinas, desde guías prácticas hasta explicaciones de productos, sin perder coherencia narrativa. El 74% de los usuarios de asistentes de IA busca recomendaciones generadas por estos sistemas, lo que convierte a la visibilidad algorítmica en un nuevo activo estratégico.
Tercera clave: entender que, aun cuando las decisiones estén mediadas por tecnología, las marcas siguen siendo construcciones emocionales. Kantar subraya que la tarea central del CMO sigue siendo construir marcas que las personas amen, porque, al menos por ahora, la tecnología no compra por sí sola.
La IA puede seleccionar, sugerir y optimizar, pero la conexión humana, la empatía y el significado continúan siendo los pilares de la preferencia de marca. Las empresas que se limiten a ser funcionales o intercambiables corren el riesgo de diluirse en un mar de recomendaciones genéricas.
Cuarta clave: el uso avanzado de datos sintéticos y audiencias aumentadas. Kantar destaca que estas herramientas permiten escalar insights con rapidez y eficiencia, siempre que se utilicen de manera responsable. Sus investigaciones muestran que los modelos de datos sintéticos bien entrenados pueden alcanzar niveles de precisión del 94% al 95% respecto de la realidad.
En 2026, las marcas que desarrollen capacidades internas, combinen datos propios con partners confiables y mantengan estándares éticos claros tendrán una ventaja competitiva decisiva en la comprensión del consumidor.
Quinta clave: transformar la creatividad mediante IA, pasando de la simple optimización a la inteligencia creativa. La adopción de herramientas que predicen atención, impacto emocional e intención de compra permitirá testear campañas en tiempo real y ajustar mensajes de forma dinámica.
Sin embargo, Kantar advierte que el rol humano sigue siendo insustituible para garantizar autenticidad y coherencia. El 75% de los marketers a nivel global se declara entusiasmado con las posibilidades de la IA generativa, pero el diferencial estará en la calidad de los datos de entrenamiento y en la capacidad de interpretar los resultados con criterio estratégico.
Creadores, innovación e inclusión
Sexta clave: el rol de los creadores de contenido. De acuerdo con el estudio de Kantar, el 61% de los marketers planea aumentar su inversión en creators en 2026, pero el desafío será demostrar impacto real en construcción de marca.
Likes y visualizaciones dejan de ser métricas suficientes: el foco se traslada a ROI, equity y predisposición. El estudio revela que solo el 27% del contenido de creadores está fuertemente vinculado a la marca, lo que obliga a repensar el modelo hacia plataformas creativas de largo plazo, con reglas claras y co-creación genuina.
Séptima clave: el auge de las microcomunidades como espacios de confianza y pertenencia. Frente a algoritmos que favorecen contenidos genéricos y promocionales, los consumidores buscan entornos más auténticos, donde la recomendación tenga valor social.
En mercados como China, las marcas que trabajaron con plataformas de microcomunidades basadas en intercambio de conocimiento lograron un 25% más de ROI en marketing, y casi el 40% de los consumidores confía en estas recomendaciones tanto como en las personales. En 2026, construir marca implicará participar activamente en estos espacios, aportando valor real y sostenido.
Octava clave: el crecimiento del Retail Media y la necesidad de colaboración entre marcas y retailers. Con más de 200 Retail Media Networks en funcionamiento a nivel global, este canal se consolida como uno de los más efectivos.
Según datos de Kantar, estas plataformas logran resultados 1,8 veces superiores a la publicidad digital tradicional y casi tres veces más impacto en intención de compra. En 2026, el éxito dependerá de la integración de datos, la transparencia en la medición y el desarrollo de experiencias publicitarias centradas en el consumidor, incluyendo formatos shoppable en CTV y streaming.
Novena clave: la innovación como motor de crecimiento. Kantar recuerda que, en los últimos 20 años, las marcas que se animaron a disruptir su categoría, como Apple, Amazon o Google, generaron u$s6,6 billones en valor incremental.
En un contexto de incertidumbre, jugar a lo seguro puede ser el mayor riesgo. En 2026, la experimentación deberá ser sistemática, estructurada y alineada con el propósito de marca. La IA amplifica las posibilidades de innovar, pero solo si la tecnología se pone al servicio de una diferencia significativa.
Décima clave: la inclusión auténtica como estrategia de crecimiento. Lejos de los mensajes performativos, Kantar sostiene que el marketing inclusivo es marketing expansivo. El 65% de las personas valora a las empresas que promueven diversidad e inclusión, una cifra en aumento respecto de años anteriores.
Las marcas deberán actuar con claridad, coherencia y acciones concretas, tanto en su comunicación como en sus productos y servicios. La IA puede ayudar a identificar audiencias subrepresentadas, pero el compromiso de las empresas debe ser real y sostenido, concluy el informe.
Identificar ciertos síntomas a tiempo ayuda a prevenir complicaciones asociadas a las altas temperaturas.
En plena temporada alta, crecen los riesgos de fraude al momento de pagar en bares, restaurantes y comercios turísticos. Qué prácticas son las más frecuentes y qué medidas ayudan a combatirlas.
Desde este jueves, los teléfonos importados dejan de pagar aranceles aduaneros. La medida apunta a aumentar la competencia y abaratar costos, aunque el impacto en góndola no será inmediato y genera un fuerte rechazo sindical en Tierra del Fuego.
Especialistas advierten que varios electrodomésticos de uso diario acumulan gérmenes, hongos y malos olores si no se higienizan con frecuencia. Una rutina mensual ayuda a cuidar la salud y prolongar su vida útil.
El primer eclipse solar de 2026 ya tiene fecha confirmada y despertó expectativa entre astrónomos y aficionados al cielo.
La tradición marca el fin de la Navidad con la Epifanía, pero existen alternativas litúrgicas para los “olvidadizos” que extienden el plazo hasta febrero.
Trap, pop urbano y colaboraciones explosivas marcaron el año musical en Spotify.
Con desfile de comparsas y baile popular, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrollará una nueva edición del Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón.
Falleció hoy Domingo 18 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 89 años, el Señor Armando Bernardo Imhoff "Pietra".
La Comuna de San Carlos Norte invita a la comunidad a participar de la Fiesta de la Cerveza, una propuesta cultural que pone en valor las producciones artesanales y el encuentro comunitario.
Con total éxito y gran convocatoria, nuestra ciudad vivió la ansiada noche de carnaval sobre calle Rivadavia. Con condiciones climáticas inmejorables, el Corsódromo se colmó de color, brillo y alegría. NACIBAÍ y ARAYÉ fueron las grandes protagonistas, deslumbrando al público con impresionante despliegue de pasistas, trajes, carrozas, música en vivo y shows de batucadas, convirtiendo la pasarela en un verdadero desfile de arte y creatividad.
La Comuna de San Carlos Sud informa que se encuentra disponible para descargar en la página web www.santafe.gov.ar las cuotas 1, 2 y 3 del impuesto PATENTE DE VEHÍCULOS, INMOBILIARIO URBANO Y RURAL correspondiente al año 2026.
Durante las primeras horas de hoy, personal de Comisaría 3ra en colaboración con personal de Comisaria 6ta realizaron una requisa en un domicilio de la localidad de Pilar donde secuestraron diversas armas de fuego, municiones varias y documentación luego de que una mujer de San Jerónimo Norte alertara al personal por amenazas recibidas en su domicilio.
La iniciativa interministerial consolida su impacto en el desarrollo productivo provincial con una amplia variedad de cursos completamente digitales, asincrónicos y gratuitos para todos los santafesinos que quieran formarse para el trabajo.
Falleció hoy Sábado 24 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 87 años. el señor Edgar José Bautista Gautero.
Falleció hoy Sábado 24 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 98 años, el Señor Reinaldo Ramon Bogao.