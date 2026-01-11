Santa Clara: Avance en la causa Lucas Bruno

Imputaron a dos hombres a los que se investiga como coautores de un doble homicidio cometido en la zona de islas del río CorondaPoliciales12 de enero de 2026
Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Carlos Lacuadra, en una audiencia que se desarrolló este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los investigados tienen 45 y 60 años y sus iniciales son MAP y JS, respectivamente. Se les endilgó haber utilizado armas de fuego para matar a las víctimas el miércoles 31 de diciembre.