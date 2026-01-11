Santa Clara: Avance en la causa Lucas Bruno

Por disposición de la Fiscalía que interviene en la causa se realizaron diversas detenciones con resultados positivos en relación al hecho del fallecimiento del Sr. Lucas Bruno el cual se sigue investigando.

Policiales11 de enero de 2026
ScreenHunter_072

Dichas medidas se ejecutaron en dos domicilios de la localidad de Santa Clara de Buena Vista y en un domicilio de la localidad de Gálvez, todos con resultados positivos lográndose la detención hasta el momento de tres menores de edad que no serían ajenos a lo sucedido.

ScreenHunter_073

