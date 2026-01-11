Santa Clara: Avance en la causa Lucas Bruno

Te puede interesar

Imputaron a dos hombres a los que se investiga como coautores de un doble homicidio cometido en la zona de islas del río Coronda Policiales 12 de enero de 2026 Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Carlos Lacuadra, en una audiencia que se desarrolló este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los investigados tienen 45 y 60 años y sus iniciales son MAP y JS, respectivamente. Se les endilgó haber utilizado armas de fuego para matar a las víctimas el miércoles 31 de diciembre.

Franck: Dos aprehendidos por tentativa de robo Policiales 11 de enero de 2026 Personal Policial de Comisaria 4ta asistió esta tarde a un domicilio de calle Saavedra en la localidad de Franck en el que dos masculinos oriundos de Santa Fe habrían intentado sustraer un motovehículo marca Honda modelo Tornado.

Dispositivos de seguridad implementados esta madrugada en Sa Pereira y Santa Clara Policiales 11 de enero de 2026 En la madrugada de hoy, personal policial de la Sexta Zona de Inspección URXI se hizo presente en las localidades de Sa Pereira y Santa Clara de Buena Vista en colaboración de personal de Grupo de Operaciones Tácticas URXI llevaron adelante un dispositivo de presencia preventiva y disuasiva con el fin de brindar seguridad en zonas urbanas y suburbanas de las mencionadas localidades.

Esclarecieron un robo de una moto en López Policiales 09 de enero de 2026 En la noche del jueves 8 de enero, personal de la Comisaria 16ª de López, logró esclarecer rápidamente un hecho de robo calificado ocurrido en la intersección de calles Entre Ríos y San Martín.

Autovía 19: Incautaron alrededor de 200 kilos de carne vacuna de dudosa procedencia que trasladaban dos adultos de San Carlos Centro Policiales 09 de enero de 2026 Fue ayer por la mañana, tras un operativo de control vehicular y de personas concretado por personal de la UOR 3, sobre un tramo de la RN N° 19, jurisdicción de Colonia San José. Además, secuestraron un furgón donde se trasladaban dos adultos, quienes fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia.

Agentes recuperaron una moto requerida judicialmente desde 2023 Policiales 08 de enero de 2026 Además, trasladaron preventivamente a un adolescente, como resultado de una intervención concretada durante la madrugada de hoy en la zona céntrica de San Carlos Centro.