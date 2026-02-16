Ordenaron la prisión preventiva de un hombre al que se investiga por una tentativa de femicidio vinculado cometida en perjuicio de un niño en Coronda

Así fue dispuesto a pedido del fiscal Julio Lema, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Al imputado se le atribuyó haber actuado con la intención de causarle sufrimiento a una mujer que era su pareja y es la madre de la víctima. A su vez, se lo investiga por delitos contra la integridad sexual en un legajo penal que tramita en la Fiscalía Regional 2.

Policiales16 de febrero de 2026
Quedó en prisión preventiva un hombre de 39 años, cuyas iniciales son MEF, al que se investiga como autor de una tentativa de femicidio vinculado cometida en perjuicio de un niño en Coronda (departamento San Jerónimo).

La privación de la libertad fue solicitada por el fiscal Julio Lema e impuesta por el juez Nicolás Falkenberg en una audiencia que tuvo lugar en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Lema valoró que “aunque la Defensa propuso alternativas y cuestionó el dolo homicida, el magistrado consideró que, en esta instancia del proceso, está acreditada la atribución delictiva y la autoría”. En tal sentido, “el juez coincidió con nuestro planteo de que, en caso de condena, la pena prevista sería de prisión efectiva y también manifestó que los riesgos procesales estaban latentes”.

Asimismo, el fiscal puntualizó que “el imputado a su vez es investigado por delitos contra la integridad sexual en otro legajo penal que tramita en la Fiscalía Regional 2”, y resaltó que “en ese marco, también se le impuso la prisión preventiva”. Al respecto, explicó que “las cautelas de máxima impuestas en los dos procesos garantizan que continúe privado de libertad si su situación cambia en alguna de las dos investigaciones”.

 

 Los hechos

Lema indicó que “el domingo 17 de octubre de 2021 alrededor de las 21:30, el imputado intentó matar al hijo de su pareja para causarle sufrimiento a ella”.

Según relató, “mientras el niño dormía en el interior de un automóvil marca Fiat modelo 147 que estaba estacionado en las inmediaciones de la calle 9 de Julio y la cortada Arocena, el hombre investigado roció el vehículo con combustible y lo prendió fuego”.

 “Aunque el imputado inició el foco ígneo y le dijo expresamente a la mujer que quería quemar al niño que estaba dentro del auto, ella logró retirar a su hijo de allí y resguardarlo en otro lugar”, manifestó el funcionario del MPA.

Por otra parte, Lema expuso que “al ver frustrado su objetivo delictivo, el hombre investigado se alejó para procurar su impunidad”, y subrayó que “se mantuvo prófugo hasta hace poco tiempo, cuando fue ubicado y detenido”.

En relación al contexto de lo sucedido, el fiscal afirmó que “el imputado ejercía violencia de género en perjuicio de la madre del niño al que intentó quitarle la vida”.

 

Calificación penal

Al imputado se le atribuyó la autoría de una tentativa de homicidio calificado (por haber sido cometido con el propósito de causarle sufrimiento a una persona con la cual mantenía una relación de pareja).

