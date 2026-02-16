Ordenaron la prisión preventiva de un hombre al que se investiga por una tentativa de femicidio vinculado cometida en perjuicio de un niño en Coronda
Así fue dispuesto a pedido del fiscal Julio Lema, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Al imputado se le atribuyó haber actuado con la intención de causarle sufrimiento a una mujer que era su pareja y es la madre de la víctima. A su vez, se lo investiga por delitos contra la integridad sexual en un legajo penal que tramita en la Fiscalía Regional 2.Policiales16 de febrero de 2026