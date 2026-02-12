El Padre Adalberto Lovato será el nuevo Párroco de San Carlos Centro, San Carlos Norte y San Carlos Sud

Condolencias de la Sociedad RuralLocales13 de febrero de 2026
La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de San Carlos lamenta con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Cristian Maglia.
El Padre Adalberto Lovato tiene 57 años, nació en Llambí Campbell, y se hará cargo de las comunidades de San Carlos Centro, San Carlos Norte y San Carlos Sud.Locales12 de febrero de 2026
Después de casi 12 años como párroco de Laguna Paiva, el religioso dejará esa ciudad para trasladarse a San Carlos Centro.
Aún se desconoce el día de asunción del nuevo Cura Párroco ya que tiene una cirugía programada para el 27 de febrero y luego la recuperación; pero de todos modos el Obispo Sergio Fenoy decidirá cual será la fecha asignada para la toma de posesión.
El Padre Adalberto expresó a nuestro medio de comunicación “vengo con mucha alegría y a caminar juntos en la fe”.
La Comuna de San Carlos Sud informa a su comunidad que el próximo Lunes 16, SOLAMENTE se estará brindando el SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS mientras que el Martes 17, no se brindará ningún servicio.
EL GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO llevó adelante la Desinsectación focal interior en bocas de registros de cloacas como lo viene haciendo anualmente para esta época. Este control de insectos integrado se lleva a cabo para bajar la población que allí habita, especialmente cucarachas y alacranes. De esta manera se evita su proliferación y el ingreso a las viviendas.
La Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta mantuvo una reunión muy productiva con el equipo de la Universidad Siglo 21, con el objetivo de generar oportunidades concretas para la comunidad.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que comenzaron los trabajos preliminares para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
En horas de la noche de este miércoles los feligreses se reunieron para honrar a la Santa Patrona de San Carlos Sud, Nuestra Señora de Lourdes.
GASTRONOMÍA, ARTE Y MÚSICA EN LA 5° EDICIÓN DEL SAN CARLOS FOOD: SÁBADO 21 DE FEBRERO desde las 20:00 hs. en el Paseo Parque de la Ciudad.
En el mes de febrero de 2020 se celebró la santa misa de toma de posesión del Padre Ariel Beruto en la Parroquia San Carlos Borromeo, de la ciudad de San Carlos Centro.
Falleció hoy en San Carlos Centro, el Señor Bernabé Horacio Roble.
Durante este fin de semana, personal policial de diferentes Zonas de Inspección que componen la Unidad Regional XI llevaron a cabo una serie de operativos entorno a los eventos realizados en diferentes localidades del Departamento Las Colonias.
Un análisis físico-matemático demuestra que aumentar la velocidad reduce cada vez menos el tiempo de viaje, mientras que el riesgo de accidentes graves crece de forma exponencial. Los datos explican la importancia de respetar los límites para evitar víctimas.
El hecho se perpetuó en la madrugada de este martes en una Lotería, ubicada en San Martín 448 de San Carlos Sud. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Cerca de la hora 6:30 de este jueves se produjo un accidente de tránsito en Ruta 36-S, jurisdicción Matilde. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Falleció a los 77 años, la Señora Alcira Onelia Peverelli viuda de Tell.