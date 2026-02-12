El Padre Adalberto Lovato será el nuevo Párroco de San Carlos Centro, San Carlos Norte y San Carlos Sud

Después de casi 12 años como párroco de Laguna Paiva, el religioso dejará esa ciudad para trasladarse a San Carlos Centro.

Aún se desconoce el día de asunción del nuevo Cura Párroco ya que tiene una cirugía programada para el 27 de febrero y luego la recuperación; pero de todos modos el Obispo Sergio Fenoy decidirá cual será la fecha asignada para la toma de posesión.

El Padre Adalberto expresó a nuestro medio de comunicación “vengo con mucha alegría y a caminar juntos en la fe”.