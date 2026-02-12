La Presidenta Comunal Nazarena Paschetta se reunió con el equipo de la Universidad Siglo 21

La Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta mantuvo una reunión muy productiva con el equipo de la Universidad Siglo 21, con el objetivo de generar oportunidades concretas para la comunidad.

“Trabajamos en la posibilidad de otorgar becas a vecinos de nuestra localidad que deseen iniciar o continuar sus estudios universitarios, así como también en instancias de capacitación y formación para distintos empleados, apostando al crecimiento profesional y al desarrollo local.

Seguimos gestionando alianzas que abran puertas, fortalezcan el talento local y construyan más futuro a través de la educación”.

