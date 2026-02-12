Trabajos preliminares para la pavimentación de un nuevo sector

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que comenzaron los trabajos preliminares para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.

Locales12 de febrero de 2026
ScreenHunter_063

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que comenzaron los trabajos preliminares para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.

Se trata de calle Islas Malvinas entre 13 de Mayo y Suchón, incluyendo las obras hídricas complementarias que contribuirán a mejorar el escurrimiento de los excedentes pluviales. 

Es importante destacar que los trabajos se llevan a cabo con personal y maquinarias del Municipio.

Se recomienda circular con suma precaución por dicha zona y respetar la cartelería ubicada en el lugar.

Te puede interesar
ScreenHunter_070

Tratamiento de desinsectación preventivo

Locales13 de febrero de 2026

EL GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO llevó adelante la Desinsectación focal interior en bocas de registros de cloacas como lo viene haciendo anualmente para esta época. Este control de insectos integrado se lleva a cabo para bajar la población que allí habita, especialmente cucarachas y alacranes. De esta manera se evita su proliferación y el ingreso a las viviendas.

Lo más visto
ScreenHunter_054

Robaron dinero en una Lotería

Policiales11 de febrero de 2026

El hecho se perpetuó en la madrugada de este martes en una Lotería, ubicada en San Martín 448 de San Carlos Sud. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.