El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que comenzaron los trabajos preliminares para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.

Se trata de calle Islas Malvinas entre 13 de Mayo y Suchón, incluyendo las obras hídricas complementarias que contribuirán a mejorar el escurrimiento de los excedentes pluviales.

Es importante destacar que los trabajos se llevan a cabo con personal y maquinarias del Municipio.

Se recomienda circular con suma precaución por dicha zona y respetar la cartelería ubicada en el lugar.