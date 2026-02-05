"Los Pumas" del puesto fijo de La Pelada incautaron 350 kilos de carne vacuna de dudosa procedencia

Fue durante las últimas horas, tras un operativo de control vehicular y de personas concretado sobre un tramo de la RP N° 62, jurisdicción de La Pelada. Además, secuestraron una camioneta donde se trasladaban tres adultos, quienes fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia.

Policiales05 de febrero de 2026
19022018-patrullero

Integrantes del Puesto Fijo de La Pelada, dependiente de la Dirección Gral. de Seguridad Rural "Los Pumas", en la tarde del martes procedieron al secuestro de un rodado y a incautar unos 350 kilogramos de cortes cárnicos vacunos, que transportaban tres individuos mayores de edad quienes no acreditaron documentación pertinente acerca de su procedencia, como así también carecía dicha mercadería de su correspondiente cadena de frío para ser trasladada acorde a normativa, habilitante para su consumo.

Los actuantes, que cumplimentaban un operativo de control vehicular y de identificación de personas sobre la Ruta Nacional N° 62, jurisdicción de La Pelada, en el Depto. Las Colonias, advirtieron la circulación de los sujetos en cuestión, a quienes les solicitaron que detuviesen su andar a los fines de efectuar sus tareas preventivas inherentes.

En efecto, tras entrevistarlos, identificarlos y verificar lo que transportaban en el interior del vehículo, los uniformados observaron que eran distintos cortes de carne vacuna, los cuales serían destinados para alimentar perros, según aducirían uno de ellos.

Asimismo, corroboraron que el rodado carecía de refrigeración apropiada para el traslado de la mercadería, además de no recibir de parte de los individuos la documentación correspondiente para su debido transporte.

Posteriormente, luego de comunicar las novedades a la Unidad Fiscal competente, por razones de cercanía trasladaron el procedimiento hasta la sede de la Sección N° 11 de la DGSR "Los Pumas", con asiento en Esperanza, donde oficiaron las actuaciones procesales.

ScreenHunter_201

ScreenHunter_156

OSTTA

WhatsApp Image 2026-02-06 at 07.47.42

