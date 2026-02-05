"Los Pumas" del puesto fijo de La Pelada incautaron 350 kilos de carne vacuna de dudosa procedencia

Megaoperativo antidrogas en San Carlos Centro y otras ciudades de la provinciaPoliciales01 de febrero de 2026
La PDI y la Prefectura Naval realizaron 18 allanamientos simultáneos en Santa Fe, Sauce Viejo, Esperanza, San Carlos Centro y San Justo.
Fue durante las últimas horas, tras un operativo de control vehicular y de personas concretado sobre un tramo de la RP N° 62, jurisdicción de La Pelada. Además, secuestraron una camioneta donde se trasladaban tres adultos, quienes fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia.Policiales05 de febrero de 2026
Integrantes del Puesto Fijo de La Pelada, dependiente de la Dirección Gral. de Seguridad Rural "Los Pumas", en la tarde del martes procedieron al secuestro de un rodado y a incautar unos 350 kilogramos de cortes cárnicos vacunos, que transportaban tres individuos mayores de edad quienes no acreditaron documentación pertinente acerca de su procedencia, como así también carecía dicha mercadería de su correspondiente cadena de frío para ser trasladada acorde a normativa, habilitante para su consumo.
Los actuantes, que cumplimentaban un operativo de control vehicular y de identificación de personas sobre la Ruta Nacional N° 62, jurisdicción de La Pelada, en el Depto. Las Colonias, advirtieron la circulación de los sujetos en cuestión, a quienes les solicitaron que detuviesen su andar a los fines de efectuar sus tareas preventivas inherentes.
En efecto, tras entrevistarlos, identificarlos y verificar lo que transportaban en el interior del vehículo, los uniformados observaron que eran distintos cortes de carne vacuna, los cuales serían destinados para alimentar perros, según aducirían uno de ellos.
Asimismo, corroboraron que el rodado carecía de refrigeración apropiada para el traslado de la mercadería, además de no recibir de parte de los individuos la documentación correspondiente para su debido transporte.
Posteriormente, luego de comunicar las novedades a la Unidad Fiscal competente, por razones de cercanía trasladaron el procedimiento hasta la sede de la Sección N° 11 de la DGSR "Los Pumas", con asiento en Esperanza, donde oficiaron las actuaciones procesales.
Ocurrió cerca de la hora 8:00 de este viernes en calle Colón casi Pueyrredón de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
En un eficaz procedimiento realizado por personal de la Comisaría 2da de Gálvez y Comando Radioeléctrico se logró la detención de un hombre de 33 años y la recuperación de diversos elementos sustraídos de la E.E.T.P. N° 456.
En la tarde del martes agentes del Destacamento Policial N°12 URXI prestaron colaboración en un operativo de seguimiento controlado cursado por móviles policiales pertenecientes a la Unidad Regional I.
El sábado por la noche el Grupo de Operaciones Tácticas URXI llevó a cabo un operativo de control en nocturnidad en la localidad de Santa Clara de Buena Vista, donde secuestraron dos motovehículos que eran conducidos por jóvenes menores de edad.
Se trata de Jorge Andrés Ibarra de 43 años quien también fue condenado por la tenencia ilegítima de armas de fuego. Se le impuso una pena de 5 años de prisión y fue declarado reincidente. La sentencia fue dispuesta en el marco del primer juicio oral por microtráfico realizado en la ciudad de Santa Fe. El fiscal Marcelo Nessier representó al MPA.
Comando Radioeléctrico U.R. XV, informó anoche un hecho de resistencia a la autoridad, resultando aprehendido un hombre de 35 años, oriundo de San Carlos Centro.
Durante las primeras horas de hoy, personal de Comisaría 3ra en colaboración con personal de Comisaria 6ta realizaron una requisa en un domicilio de la localidad de Pilar donde secuestraron diversas armas de fuego, municiones varias y documentación luego de que una mujer de San Jerónimo Norte alertara al personal por amenazas recibidas en su domicilio.
Falleció hoy Lunes 2 de Febrero en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Eduardo Ernesto Tschopp "Chopp".
Las ciudades inteligentes se han convertido en un eje central del desarrollo urbano moderno. A través del uso de tecnología, datos y conectividad, los proyectos de Smart City buscan mejorar la calidad de vida, optimizar recursos y hacer más sostenibles los entornos urbanos.
Falleció hoy Martes 3 de Febrero en Santa Fe a la edad de 63 años, la Señora Ramona Juliana Gómez.
Por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, se abonará el viernes 13 de febrero un premio especial -equivalente a un incentivo trimestral- a 15.309 maestros que tuvieron 0 inasistencias en 2025.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO avanza con la obra de construcción del NUEVO SECTOR DE REHABILITACIÓN en el Hospital Pedro Suchón, más precisamente en el sector sudoeste del terreno sobre el que se emplaza el histórico edificio.
Carmen, madre del joven que permanece en estado crítico desde el 17 de enero falleció este martes tras una complicación de salud. Su pérdida se da en medio de una investigación aún abierta y de denuncias públicas por amenazas. El hecho suma un nuevo capítulo de dolor a una familia golpeada por la incertidumbre y el silencio
Este viernes 13 de febrero se realizará una jornada de castraciones, destinada a promover la tenencia responsable y el cuidado de nuestras mascotas.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en adhesión a la Fiesta de las Colectividades de la Colonia San Carlos, invita a la comunidad, y muy especialmente a la colectividad italiana, a visitar la EXPOSICIÓN DE PASAPORTES ITALIANOS HISTÓRICOS que tendrá lugar en el Museo de la Colonia San Carlos y será inaugurada el VIERNES 06 DE MARZO a las 20:00 hs.