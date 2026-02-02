Murió un hombre de 63 años tras ser picado por avispas en una zona rural de San Carlos Centro

El enjambre atacó a la víctima, su esposa y su cuñada en un vehículo, cuando estaban en una zona rural de San Carlos Centro. El fallecido era oriundo de Granadero Baigorria. La médica que los atendió habló en Cadena 3 Rosario.

Locales02 de febrero de 2026
Un hombre de 63 años murió tras recibir múltiples picaduras de avispas este sábado en horas de la tarde, en una zona rural de San Carlos Centro.

El fallecido fue hallado junto a su esposa y su cuñada a bordo de un vehículo. Las dos mujeres fueron trasladadas a un hospital y quedaron bajo observación médica.

La víctima del ataque de las avispas era oriundo de Granadero Baigorria. En el lugar del hecho debieron actuar los Bomberos Voluntarios para dispersar al enjambre.

Habló la médica que atendió al fallecido

La doctora Carolina Borgna, quien atendió a la víctima fatal, comentó sobre el estado de las mujeres: “La esposa del señor fallecido es la que corrió mejor suerte porque tuvo episodios de vómitos nomás, pero esa misma noche fue dada de alta. Su cuñada, que es a la que venían a visitar, permaneció internada hasta el domingo a la mañana”. Ambas mujeres ya se encuentran en casa tras recibir el alta médica.

Respecto a la llegada del fallecido al hospital, la doctora detalló: “El señor cuando ingresó ya estaba prácticamente sin pulso y estaba en paro cardíaco porque estaba en asistolia. Cuando los bomberos lo encontraron, el señor estaba ya inconsciente fuera del auto, rodeado de avispas”. A pesar de los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, no lograron salvarlo.

La médica explicó que la cantidad de picaduras varió entre los pacientes: “Nos llamó la atención que la señora, sería la cuñada, tenía picaduras y aguijones por todo el cuerpo, y el señor no, pero empezaron a aparecer después las marcas de picadura”. Se presume que la reacción alérgica fue la causa de su fallecimiento.

Los hechos ocurrieron mientras el grupo circulaba por un campo cercano a San Carlos Centro. “Iban evidentemente con las ventanillas bajas y las avispas ingresaron por las ventanillas”, relató la doctora. A pesar de que todos lograron salir del vehículo, el hombre cayó inconsciente inmediatamente, lo que sugiere una reacción severa a las picaduras. Fuente:

Cadena 3

