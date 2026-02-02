Murió un hombre de 63 años tras ser picado por avispas en una zona rural de San Carlos Centro

Necrológicas Ostta SepeliosLocales02 de febrero de 2026
Falleció hoy Lunes 2 de Febrero en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Eduardo Ernesto Tschopp "Chopp".
El enjambre atacó a la víctima, su esposa y su cuñada en un vehículo, cuando estaban en una zona rural de San Carlos Centro. El fallecido era oriundo de Granadero Baigorria. La médica que los atendió habló en Cadena 3 Rosario.Locales02 de febrero de 2026
Un hombre de 63 años murió tras recibir múltiples picaduras de avispas este sábado en horas de la tarde, en una zona rural de San Carlos Centro.
El fallecido fue hallado junto a su esposa y su cuñada a bordo de un vehículo. Las dos mujeres fueron trasladadas a un hospital y quedaron bajo observación médica.
La víctima del ataque de las avispas era oriundo de Granadero Baigorria. En el lugar del hecho debieron actuar los Bomberos Voluntarios para dispersar al enjambre.
Habló la médica que atendió al fallecido
La doctora Carolina Borgna, quien atendió a la víctima fatal, comentó sobre el estado de las mujeres: “La esposa del señor fallecido es la que corrió mejor suerte porque tuvo episodios de vómitos nomás, pero esa misma noche fue dada de alta. Su cuñada, que es a la que venían a visitar, permaneció internada hasta el domingo a la mañana”. Ambas mujeres ya se encuentran en casa tras recibir el alta médica.
Respecto a la llegada del fallecido al hospital, la doctora detalló: “El señor cuando ingresó ya estaba prácticamente sin pulso y estaba en paro cardíaco porque estaba en asistolia. Cuando los bomberos lo encontraron, el señor estaba ya inconsciente fuera del auto, rodeado de avispas”. A pesar de los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, no lograron salvarlo.
La médica explicó que la cantidad de picaduras varió entre los pacientes: “Nos llamó la atención que la señora, sería la cuñada, tenía picaduras y aguijones por todo el cuerpo, y el señor no, pero empezaron a aparecer después las marcas de picadura”. Se presume que la reacción alérgica fue la causa de su fallecimiento.
Los hechos ocurrieron mientras el grupo circulaba por un campo cercano a San Carlos Centro. “Iban evidentemente con las ventanillas bajas y las avispas ingresaron por las ventanillas”, relató la doctora. A pesar de que todos lograron salir del vehículo, el hombre cayó inconsciente inmediatamente, lo que sugiere una reacción severa a las picaduras. Fuente:
Cadena 3
GASTRONOMÍA, ARTE Y MÚSICA EN LA 5° EDICIÓN DEL SAN CARLOS FOOD: SÁBADO 21 DE FEBRERO desde las 20:00 hs. en el Paseo Parque de la Ciudad.
La Comuna de San Carlos Norte realizó el sorteo de dos lotes comunales que se encontraban a la venta.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa, que con motivo de conmemorarse el LUNES 2 DE FEBRERO la Fiesta de la Virgen de La Candelaria, coincidiendo con la presentación del Señor y la purificación ritual de María, lo que se conoce como “Fiesta de las Luces”, se celebrará la tradicional misa al aire libre frente a la imagen de nuestra madre ubicada en San Martín y Pje. Isidoro Mulin, en el Acceso Norte de la ciudad.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que en el portal web de la Provincia se encuentran a disposición de los contribuyentes las Boletas del Impuesto Inmobiliario correspondientes a las Cuotas 1, 2 y 3 del año 2026, así como la opción de su pago total anual.
La Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta se reunió con el Presidente Comunal de Sa Pereira, Claudio Leiva.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO realiza permanentes tareas de mantenimiento y optimización de Caminos Rurales mejorados con ripio.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que en el portal web de la Provincia se encuentran a disposición de los contribuyentes las Boletas de Patente Única sobre Vehículos correspondientes a las Cuotas 1, 2 y 3 del año 2026, así como la opción de su pago total anual.
Falleció anoche en Gessler a la edad de 79 años, el Señor Néstor Julio Bertossi.
Ocurrió cerca de la hora 8:00 de este viernes en calle Colón casi Pueyrredón de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Se ofrecieron 3.118 vacantes. El 23 de febrero se procederá a la toma de posesión, previo análisis de incompatibilidad, y la confección de los listados definitivos.
La herramienta permite acceder a la licencia de conducir digital, partidas, certificados de vacunación, impuestos, beneficios y gestiones en línea. Es gratuita, sencilla de usar y se inscribe en el proceso de transformación digital del Estado santafesino.
La PDI y la Prefectura Naval realizaron 18 allanamientos simultáneos en Santa Fe, Sauce Viejo, Esperanza, San Carlos Centro y San Justo.
Con una jornada multitudinaria, se realizó la 48° Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda. “Hoy alentamos a dieciocho verdaderos héroes”, dijo el intendente Juan Pablo Poletti.
