La Comuna de San Carlos Norte realizó el sorteo de dos lotes comunales

Próximo lunes: Fiesta de la Virgen de la Candelaria Locales 30 de enero de 2026 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa, que con motivo de conmemorarse el LUNES 2 DE FEBRERO la Fiesta de la Virgen de La Candelaria, coincidiendo con la presentación del Señor y la purificación ritual de María, lo que se conoce como “Fiesta de las Luces”, se celebrará la tradicional misa al aire libre frente a la imagen de nuestra madre ubicada en San Martín y Pje. Isidoro Mulin, en el Acceso Norte de la ciudad.

Boletas del Impuesto Inmobiliario en el portal web de la provincia Locales 30 de enero de 2026 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que en el portal web de la Provincia se encuentran a disposición de los contribuyentes las Boletas del Impuesto Inmobiliario correspondientes a las Cuotas 1, 2 y 3 del año 2026, así como la opción de su pago total anual.

Mantenimiento permanente de caminos rurales Locales 29 de enero de 2026 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO realiza permanentes tareas de mantenimiento y optimización de Caminos Rurales mejorados con ripio.

Boletas de Patente sobre Vehículos en el portal web de la provincia Locales 29 de enero de 2026 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que en el portal web de la Provincia se encuentran a disposición de los contribuyentes las Boletas de Patente Única sobre Vehículos correspondientes a las Cuotas 1, 2 y 3 del año 2026, así como la opción de su pago total anual.

Comunicado Oficial del Club Atlético Argentino Locales 28 de enero de 2026 Por la presente, el Club Atlético Argentino a través de su Comisión Directiva por este medio se dirige a sus socios, simpatizantes y a toda la comunidad a los fines de comunicar la situación que de público conocimiento se determinó a través de portales y/o redes sociales sin identificación de titularidad de comunicación y/o anónimas, en relación a la disciplina bochas.

Este sábado 31 de enero continúa el Programa de Castraciones Masivas Locales 28 de enero de 2026 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa ejecutando el PROGRAMA DE CASTRACIONES MASIVAS, GRATUITAS Y OBLIGATORIAS que se desarrolla de manera ininterrumpida, alcanzando ya las 5.600 intervenciones a perros y gatos.