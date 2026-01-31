La Comuna de San Carlos Norte realizó el sorteo de dos lotes comunales

Locales28 de enero de 2026
Por la presente, el Club Atlético Argentino a través de su Comisión Directiva por este medio se dirige a sus socios, simpatizantes y a toda la comunidad a los fines de comunicar la situación que de público conocimiento se determinó a través de portales y/o redes sociales sin identificación de titularidad de comunicación y/o anónimas, en relación a la disciplina bochas.
Necrológicas29 de enero de 2026
Falleció anoche en Gessler a la edad de 79 años, el Señor Néstor Julio Bertossi.
Policiales29 de enero de 2026
En la tarde del martes agentes del Destacamento Policial N°12 URXI prestaron colaboración en un operativo de seguimiento controlado cursado por móviles policiales pertenecientes a la Unidad Regional I.
Locales30 de enero de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que en el portal web de la Provincia se encuentran a disposición de los contribuyentes las Boletas del Impuesto Inmobiliario correspondientes a las Cuotas 1, 2 y 3 del año 2026, así como la opción de su pago total anual.
Policiales30 de enero de 2026
Ocurrió cerca de la hora 8:00 de este viernes en calle Colón casi Pueyrredón de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Provinciales30 de enero de 2026
Se ofrecieron 3.118 vacantes. El 23 de febrero se procederá a la toma de posesión, previo análisis de incompatibilidad, y la confección de los listados definitivos.
Policiales30 de enero de 2026
En un eficaz procedimiento realizado por personal de la Comisaría 2da de Gálvez y Comando Radioeléctrico se logró la detención de un hombre de 33 años y la recuperación de diversos elementos sustraídos de la E.E.T.P. N° 456.
Tecnología30 de enero de 2026
El instrumento permitirá analizar la regulación de los genes a través de las células. Así, podrá determinar funciones de los componentes del ADN y secuencias asociadas a afecciones.
Provinciales31 de enero de 2026
La herramienta permite acceder a la licencia de conducir digital, partidas, certificados de vacunación, impuestos, beneficios y gestiones en línea. Es gratuita, sencilla de usar y se inscribe en el proceso de transformación digital del Estado santafesino.
Locales31 de enero de 2026
La Comuna de San Carlos Norte realizó el sorteo de dos lotes comunales que se encontraban a la venta.