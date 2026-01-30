La Comuna de San Carlos Norte realizó el sorteo de dos lotes comunales que se encontraban a la venta.
Boletas del Impuesto Inmobiliario en el portal web de la provincia
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que en el portal web de la Provincia se encuentran a disposición de los contribuyentes las Boletas del Impuesto Inmobiliario correspondientes a las Cuotas 1, 2 y 3 del año 2026, así como la opción de su pago total anual.Locales30 de enero de 2026
Las mismas, pueden obtenerse ingresando con el Nº de partida correspondiente en el link santafe.gob.ar/e-in-boletas/.
Próximo lunes: Fiesta de la Virgen de la CandelariaLocales30 de enero de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa, que con motivo de conmemorarse el LUNES 2 DE FEBRERO la Fiesta de la Virgen de La Candelaria, coincidiendo con la presentación del Señor y la purificación ritual de María, lo que se conoce como “Fiesta de las Luces”, se celebrará la tradicional misa al aire libre frente a la imagen de nuestra madre ubicada en San Martín y Pje. Isidoro Mulin, en el Acceso Norte de la ciudad.
“Se abordaron distintos temas y se reafirmó la importancia de trabajar de manera articulada entre localidades”Locales29 de enero de 2026
La Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta se reunió con el Presidente Comunal de Sa Pereira, Claudio Leiva.
Mantenimiento permanente de caminos ruralesLocales29 de enero de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO realiza permanentes tareas de mantenimiento y optimización de Caminos Rurales mejorados con ripio.
Boletas de Patente sobre Vehículos en el portal web de la provinciaLocales29 de enero de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que en el portal web de la Provincia se encuentran a disposición de los contribuyentes las Boletas de Patente Única sobre Vehículos correspondientes a las Cuotas 1, 2 y 3 del año 2026, así como la opción de su pago total anual.
Comunicado Oficial del Club Atlético ArgentinoLocales28 de enero de 2026
Por la presente, el Club Atlético Argentino a través de su Comisión Directiva por este medio se dirige a sus socios, simpatizantes y a toda la comunidad a los fines de comunicar la situación que de público conocimiento se determinó a través de portales y/o redes sociales sin identificación de titularidad de comunicación y/o anónimas, en relación a la disciplina bochas.
Este sábado 31 de enero continúa el Programa de Castraciones MasivasLocales28 de enero de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa ejecutando el PROGRAMA DE CASTRACIONES MASIVAS, GRATUITAS Y OBLIGATORIAS que se desarrolla de manera ininterrumpida, alcanzando ya las 5.600 intervenciones a perros y gatos.
La Presidenta Comunal Nazarena Paschetta se reunió con miembros de instituciones localesLocales27 de enero de 2026
Recientemente la Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta y miembros de la Comisión Comunal mantuvieron una reunión con miembros de las distintas instituciones que forman parte de la localidad.
Comunicado Oficial del Club Atlético ArgentinoLocales28 de enero de 2026
Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas29 de enero de 2026
Falleció anoche en Gessler a la edad de 79 años, el Señor Néstor Julio Bertossi.
Persecución y secuestro de automóvil en Empalme San CarlosPoliciales29 de enero de 2026
En la tarde del martes agentes del Destacamento Policial N°12 URXI prestaron colaboración en un operativo de seguimiento controlado cursado por móviles policiales pertenecientes a la Unidad Regional I.
Accidente de tránsitoPoliciales30 de enero de 2026
Ocurrió cerca de la hora 8:00 de este viernes en calle Colón casi Pueyrredón de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Educación: se publicaron las asignaciones de vacantes del histórico concurso de ascenso a cargos directivosProvinciales30 de enero de 2026
Se ofrecieron 3.118 vacantes. El 23 de febrero se procederá a la toma de posesión, previo análisis de incompatibilidad, y la confección de los listados definitivos.
En un eficaz procedimiento realizado por personal de la Comisaría 2da de Gálvez y Comando Radioeléctrico se logró la detención de un hombre de 33 años y la recuperación de diversos elementos sustraídos de la E.E.T.P. N° 456.
El instrumento permitirá analizar la regulación de los genes a través de las células. Así, podrá determinar funciones de los componentes del ADN y secuencias asociadas a afecciones.
Mi Santa Fe: la aplicación que concentra documentos, trámites y servicios digitales de la provinciaProvinciales31 de enero de 2026
La herramienta permite acceder a la licencia de conducir digital, partidas, certificados de vacunación, impuestos, beneficios y gestiones en línea. Es gratuita, sencilla de usar y se inscribe en el proceso de transformación digital del Estado santafesino.
