Boletas del Impuesto Inmobiliario en el portal web de la provincia

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que en el portal web de la Provincia se encuentran a disposición de los contribuyentes las Boletas del Impuesto Inmobiliario correspondientes a las Cuotas 1, 2 y 3 del año 2026, así como la opción de su pago total anual.

Locales30 de enero de 2026
ScreenHunter_199

Las mismas, pueden obtenerse ingresando con el Nº de partida correspondiente en el link santafe.gob.ar/e-in-boletas/.

 

ScreenHunter_200

Próximo lunes: Fiesta de la Virgen de la Candelaria

Locales30 de enero de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa, que con motivo de conmemorarse el LUNES 2 DE FEBRERO la Fiesta de la Virgen de La Candelaria, coincidiendo con la presentación del Señor y la purificación ritual de María, lo que se conoce como “Fiesta de las Luces”, se celebrará la tradicional misa al aire libre frente a la imagen de nuestra madre ubicada en San Martín y Pje. Isidoro Mulin, en el Acceso Norte de la ciudad.

ScreenHunter_189

Comunicado Oficial del Club Atlético Argentino

Locales28 de enero de 2026

Por la presente, el Club Atlético Argentino a través de su Comisión Directiva por este medio se dirige a sus socios, simpatizantes y a toda la comunidad a los fines de comunicar la situación que de público conocimiento se determinó a través de portales y/o redes sociales sin identificación de titularidad de comunicación y/o anónimas, en relación a la disciplina bochas.

ScreenHunter_201

Accidente de tránsito

Policiales30 de enero de 2026

Ocurrió cerca de la hora 8:00 de este viernes en calle Colón casi Pueyrredón de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito.