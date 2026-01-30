Boletas del Impuesto Inmobiliario en el portal web de la provincia

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que en el portal web de la Provincia se encuentran a disposición de los contribuyentes las Boletas del Impuesto Inmobiliario correspondientes a las Cuotas 1, 2 y 3 del año 2026, así como la opción de su pago total anual.

Las mismas, pueden obtenerse ingresando con el Nº de partida correspondiente en el link santafe.gob.ar/e-in-boletas/.