Próximo lunes: Fiesta de la Virgen de la Candelaria

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa, que con motivo de conmemorarse el LUNES 2 DE FEBRERO la Fiesta de la Virgen de La Candelaria, coincidiendo con la presentación del Señor y la purificación ritual de María, lo que se conoce como “Fiesta de las Luces”, se celebrará la tradicional misa al aire libre frente a la imagen de nuestra madre ubicada en San Martín y Pje. Isidoro Mulin, en el Acceso Norte de la ciudad.

La misma, dará comienzo a las 20:00 hs. e incluirá la solemne bendición de las velas, por lo que los fieles podrán acudir con ellas para ser consagradas.

Se colocarán sillas en el lugar para mayor comodidad de los concurrentes.