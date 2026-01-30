Google modificó su estrategia y liberó funciones de inteligencia artificial que hasta ahora estaban reservadas a planes pagos.
Google presentó AlphaGenome, una IA que podrá predecir enfermedades
El instrumento permitirá analizar la regulación de los genes a través de las células. Así, podrá determinar funciones de los componentes del ADN y secuencias asociadas a afecciones.Tecnología30 de enero de 2026
La compañía Google presentó hoy su herramienta de inteligencia artificial (IA) AlphaGenome, que permitirá analizar la regulación de los genes a través de las células. Significa un nuevo paso en la comprensión del genoma humano, ya que podrá determinar funciones de los elementos del ADN, incluyendo secuencias con numerosas variantes asociadas a enfermedades.
AlphaGenome podrá analizar cómo determinadas porciones del ADN regulan la actividad de los genes en la célula. La decodificación del conjunto del genoma humano en 2003 "nos dio el libro de la vida, pero leerlo sigue siendo un desafío", destacó el vicepresidente de investigación de Google DeepMind, Pushmeet Kohli tras la presentación de la herramienta en la revista Nature.
"Tenemos el texto", indicó Kohli ante la prensa en referencia a la sucesión de 3.000 millones de pares de nucleótidos A, T, C y G que componen el ADN. Sin embargo, recalcó que "comprender la gramática y la manera en que ésta gobierna la vida constituye la próxima gran frontera de la investigación".
Google presentó su herramienta AlphaGenome, para comprender el ADN humano
Así, indicaron que solo 2% de las secuencias de ADN "codifican" directamente proteínas, indispensables para el funcionamiento de los organismos vivos. El 98% restante desempeña un papel de "director de orquesta": coordina, protege y regula la expresión de la información genética en cada una de nuestras células. Estas secuencias, llamadas "no codificantes", contienen numerosas variantes asociadas a enfermedades.
Es justamente ésto lo que AlphaGenome estudia, complementando otros modelos desarrollados por el laboratorio de IA de Google: AlphaMissense (análisis de las secuencias codificantes del ADN), AlphaProteo (diseño de proteínas) y AlphaFold (predicción de la estructura de proteínas, que obtuvo el premio Nobel de Química en 2024).
El modelo de aprendizaje profundo (en el que una red neuronal reconoce automáticamente patrones complejos) fue entrenado con datos procedentes de grandes consorcios públicos, que midieron experimentalmente estas propiedades en cientos de tipos de células y tejidos en humanos y ratones. Es capaz de analizar una larga secuencia de ADN y "predecir" la influencia de cada par de nucleótidos en distintos procesos biológicos de la célula.
Esta herramienta "puede acelerar nuestra comprensión del genoma ayudando a cartografiar la ubicación de los elementos funcionales y a determinar sus roles a nivel molecular", estimó la coautora del estudio Natasha Latysheva.
"Identificar con precisión las diferencias en nuestros genomas que nos hacen más o menos susceptibles a desarrollar miles de enfermedades es un paso clave hacia mejores tratamientos", observó el responsable de genómica generativa y sintética en el Wellcome Sanger Institute, de Cambridge Ben Lehner.
No obstante, AlphaGenome no es una "solución milagrosa para todas las cuestiones biológicas", ya que la expresión de los genes "es influida por factores ambientales complejos, pero constituye una herramienta fundamental", coincidió el responsable de genómica en el Francis Crick Institute, Robert Goldstone.
Reino Unido propuso que los sitios web puedan rechazar ser parte de los resúmenes de IA de Google
Reino Unido propuso que los sitios web puedan rechazar que sus contenidos se utilicen para los resúmenes que ofrece la inteligencia artificial (IA) de Google ante la consulta de usuarios. La iniciativa será sometida a consulta pública hasta fines de febrero y también le exige a la compañía que adopte "medidas concretas para garantizar que el contenido esté correctamente atribuido".
La Autoridad Británica de la Competencia (CMA, en inglés) propuso este miércoles permitir a sitios web rechazar que sus contenidos sean utilizados en la función "Vistas generales de IA" de Google.
Esta propuesta, que ahora se someterá a consulta pública hasta el 25 de febrero, se produjo luego de que la compañía fuera designada en octubre de 2025 como "empresa estratégica en el mercado" de pesquisas en línea, debido al dominio de su motor de búsquedas, lo que la somete a normas más estrictas.
Fuente: Ámbito
Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas29 de enero de 2026
Falleció anoche en Gessler a la edad de 79 años, el Señor Néstor Julio Bertossi.
Accidente de tránsitoPoliciales30 de enero de 2026
Ocurrió cerca de la hora 8:00 de este viernes en calle Colón casi Pueyrredón de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Educación: se publicaron las asignaciones de vacantes del histórico concurso de ascenso a cargos directivosProvinciales30 de enero de 2026
Se ofrecieron 3.118 vacantes. El 23 de febrero se procederá a la toma de posesión, previo análisis de incompatibilidad, y la confección de los listados definitivos.
La Comuna de San Carlos Norte realizó el sorteo de dos lotes comunales que se encontraban a la venta.
Megaoperativo antidrogas en San Carlos Centro y otras ciudades de la provinciaPoliciales01 de febrero de 2026
La PDI y la Prefectura Naval realizaron 18 allanamientos simultáneos en Santa Fe, Sauce Viejo, Esperanza, San Carlos Centro y San Justo.
Sábado 21 de febrero: “San Carlos Food”Locales02 de febrero de 2026
GASTRONOMÍA, ARTE Y MÚSICA EN LA 5° EDICIÓN DEL SAN CARLOS FOOD: SÁBADO 21 DE FEBRERO desde las 20:00 hs. en el Paseo Parque de la Ciudad.
Murió un hombre de 63 años tras ser picado por avispas en una zona rural de San Carlos CentroLocales02 de febrero de 2026
El enjambre atacó a la víctima, su esposa y su cuñada en un vehículo, cuando estaban en una zona rural de San Carlos Centro. El fallecido era oriundo de Granadero Baigorria. La médica que los atendió habló en Cadena 3 Rosario.
La Maratón Santa Fe–Coronda volvió a unir a la región en un gran evento deportivo internacionalProvinciales02 de febrero de 2026
Con una jornada multitudinaria, se realizó la 48° Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda. “Hoy alentamos a dieciocho verdaderos héroes”, dijo el intendente Juan Pablo Poletti.
Plan FinEs 2026: abrieron las inscripciones para que estudiantes de escuelas santafesinas puedan terminar la secundariaProvinciales02 de febrero de 2026
Es desde hoy al 9 de febrero. Las tutorías estarán orientadas para aquellas personas que finalizaron el cursado en Escuelas de Educación Secundaria Orientada (EESO) y en Escuelas de Enseñanza Media Para Adultos (EEMPA).
Necrológicas Ostta SepeliosLocales02 de febrero de 2026
Falleció hoy Lunes 2 de Febrero en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Eduardo Ernesto Tschopp "Chopp".