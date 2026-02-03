Recomendaciones para salir a la ruta
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través del Circuito de Educación y Seguridad Vial y Centro de Emisión de Licencias de Conducir, junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, brinda algunas recomendaciones para considerar antes de salir a la ruta:
Medidas de Seguridad
- Descansar al menos 8 horas
- En caso de lluvia modificar el horario de salida
- Todos deben llevar cinturón y los niños atrás con SRI (Sistema de Retención Infantil)
- No consumir alcohol si se va a conducir
- Mucha precaución en las maniobras de adelantamiento
- Respetar la velocidad máxima
Documentación exigible para circular
- DNI del conductor
- Licencia de Conducir Física (El domicilio de la Licencia debe coincidir con el DNI)
- Comprobante de Póliza de Seguro (física o digital)
- Cédula de Identificación del automotor (Tarjeta Verde)
- Revisión Técnica Obligatoria -RTO- (si corresponde por modelo del vehículo)
- Matafuego con control de carga y balizas portátiles normalizadas
- Vehículos con GNC: autorización correspondiente para la utilización del tipo de combustible
- Ambas chapas patente colocadas de manera visible, sin alteraciones y en buen estado
Consultas e Informes
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Saavedra y Lisandro de la Torre, San Carlos Centro
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