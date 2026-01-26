Condenaron a un hombre por actividades vinculadas a la venta de drogas al menudeo cometidas en Coronda

Aprehendieron a un sancarlino en CorondaPoliciales26 de enero de 2026
Comando Radioeléctrico U.R. XV, informó anoche un hecho de resistencia a la autoridad, resultando aprehendido un hombre de 35 años, oriundo de San Carlos Centro.
Se trata de Jorge Andrés Ibarra de 43 años quien también fue condenado por la tenencia ilegítima de armas de fuego. Se le impuso una pena de 5 años de prisión y fue declarado reincidente. La sentencia fue dispuesta en el marco del primer juicio oral por microtráfico realizado en la ciudad de Santa Fe. El fiscal Marcelo Nessier representó al MPA.Policiales26 de enero de 2026
Un hombre de 43 años identificado como Jorge Andrés Ibarra fue condenado a cinco años de prisión por actividades vinculadas a la venta de drogas al menudeo y por la tenencia ilegítima de armas de fuego en Coronda (departamento San Jerónimo). Además fue declarado reincidente.
La sentencia fue dispuesta por el juez Leandro Lazzarini, en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
El fiscal Marcelo Nessier representó al MPA en el debate. Tras conocer el veredicto, valoró que “el magistrado consideró acreditada la atribución delictiva” y añadió que “esperaremos los fundamentos de los magistrados para poder evaluar los pasos a seguir”.
La investigación se enmarcó en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.
Los hechos
Nessier explicó que “al menos entre abril y junio de 2024 se detectaron numerosas maniobras de comercialización de estupefacientes conductas que son típicamente compatibles con la dinámica de la venta minorista de droga en la vivienda del condenado”.
“Con los avances logrados en la investigación, pedimos la realización de un allanamiento, el cual fue llevado a cabo por personal de la Policía de Investigaciones el lunes 24 de junio de 2024”, informó el fiscal.
El funcionario del MPA detalló que “en el interior de la casa se encontraba Ibarra junto a una mujer identificada como su pareja” y agregó que “los uniformados inspeccionaron el inmueble y secuestraron un arma de fuego calibre 9 milímetros; dos cargadores y ciento once cartuchos del mismo calibre; un aire comprimido calibre 5.5 milímetros; un chaleco porta elementos; cuatro balanzas de precisión; dos celulares y dinero en efectivo”.
Calificación penal
Ibarra fue condenado como autor de los delitos de comercialización de estupefacientes y tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra.
Comando Radioeléctrico U.R. XV, informó anoche un hecho de resistencia a la autoridad, resultando aprehendido un hombre de 35 años, oriundo de San Carlos Centro.
Durante las primeras horas de hoy, personal de Comisaría 3ra en colaboración con personal de Comisaria 6ta realizaron una requisa en un domicilio de la localidad de Pilar donde secuestraron diversas armas de fuego, municiones varias y documentación luego de que una mujer de San Jerónimo Norte alertara al personal por amenazas recibidas en su domicilio.
Ayer por la tarde, personal de la UOR 3, realizaba un operativo de control vehicular y de identificación de personas sobre un tramo de la Ruta Nacional N° 19, a la altura del Km 20, jurisdicción de Franck, Depto. Las Colonias, cuando en cumplimiento de sus tareas preventivas inherentes advirtieron a un camionero transportista de productos plásticos industriales que se trasladaba en un vehículo de gran porte, a quien solicitaron detuviese su marcha y que accedió oportunamente.
Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Mendoza de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:15 de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Personal del Comando Radioeléctrico de Gálvez secuestró plantas de cannabis sativa y resguardó a un menor de edad durante un procedimiento realizado en la madrugada de este lunes en la intersección de Dorrego y Reconquista, en el marco de tareas preventivas.
Un hombre de 24 años del cual familiares solicitaran el paradero en la ciudad de Coronda fue hallado por personal de la Subcomisaria Primera de Santa Clara de Buena Vista.
La iniciativa del Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino se apoya en mapas del delito, métricas de patrullaje y monitoreo permanente de recursos para orientar decisiones policiales basadas en evidencia. Ya funciona en 13 ciudades.
Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Carlos Lacuadra, en una audiencia que se desarrolló este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los investigados tienen 45 y 60 años y sus iniciales son MAP y JS, respectivamente. Se les endilgó haber utilizado armas de fuego para matar a las víctimas el miércoles 31 de diciembre.
Esta función permite mejorar la sensación térmica y reducir el consumo eléctrico sin necesidad de activar el enfriamiento del equipo.
Falleció hoy Sábado 24 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 87 años. el señor Edgar José Bautista Gautero.
Falleció hoy Sábado 24 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 98 años, el Señor Reinaldo Ramon Bogao.
Con total éxito y cupo completo se desarrolla por estos días la Escuela de Verano, en el marco del Programa “Santa Fe en Movimiento”, con la coordinación del Centro de Educación Física N° 44, la Escuela Especial N° 2040 y como resultado de las gestiones a nivel Provincial por parte del Municipio que también realiza importantes aportes para gastos de funcionamiento.
Comando Radioeléctrico U.R. XV, informó anoche un hecho de resistencia a la autoridad, resultando aprehendido un hombre de 35 años, oriundo de San Carlos Centro.
La inspiración nació desde nuestra plaza central, punto físico y simbólico del pueblo de San Carlos Norte.
Se trata de Jorge Andrés Ibarra de 43 años quien también fue condenado por la tenencia ilegítima de armas de fuego. Se le impuso una pena de 5 años de prisión y fue declarado reincidente. La sentencia fue dispuesta en el marco del primer juicio oral por microtráfico realizado en la ciudad de Santa Fe. El fiscal Marcelo Nessier representó al MPA.
Clásicos que no pasan de moda: la combinación perfecta de entretenimiento, estrategia y risas para grandes y chicos.
El calor altera mecanismos básicos del cuerpo que permiten dormir profundo y sostenido. Qué pasa cuando la temperatura no baja y cuáles son los cambios simples que ayudan a mejorar el sueño en los días más calurosos.
El programa que garantiza el acceso al transporte para estudiantes, docentes y asistentes escolares tendrá continuidad este año. La inscripción está abierta hasta mayo y se suma un nuevo canal para hacerla.