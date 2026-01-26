Condenaron a un hombre por actividades vinculadas a la venta de drogas al menudeo cometidas en Coronda

Un hombre de 43 años identificado como Jorge Andrés Ibarra fue condenado a cinco años de prisión por actividades vinculadas a la venta de drogas al menudeo y por la tenencia ilegítima de armas de fuego en Coronda (departamento San Jerónimo). Además fue declarado reincidente.

La sentencia fue dispuesta por el juez Leandro Lazzarini, en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal Marcelo Nessier representó al MPA en el debate. Tras conocer el veredicto, valoró que “el magistrado consideró acreditada la atribución delictiva” y añadió que “esperaremos los fundamentos de los magistrados para poder evaluar los pasos a seguir”.

La investigación se enmarcó en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.

Los hechos

Nessier explicó que “al menos entre abril y junio de 2024 se detectaron numerosas maniobras de comercialización de estupefacientes conductas que son típicamente compatibles con la dinámica de la venta minorista de droga en la vivienda del condenado”.

“Con los avances logrados en la investigación, pedimos la realización de un allanamiento, el cual fue llevado a cabo por personal de la Policía de Investigaciones el lunes 24 de junio de 2024”, informó el fiscal.

El funcionario del MPA detalló que “en el interior de la casa se encontraba Ibarra junto a una mujer identificada como su pareja” y agregó que “los uniformados inspeccionaron el inmueble y secuestraron un arma de fuego calibre 9 milímetros; dos cargadores y ciento once cartuchos del mismo calibre; un aire comprimido calibre 5.5 milímetros; un chaleco porta elementos; cuatro balanzas de precisión; dos celulares y dinero en efectivo”.

Calificación penal

Ibarra fue condenado como autor de los delitos de comercialización de estupefacientes y tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra.