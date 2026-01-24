Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas29 de enero de 2026
Falleció anoche en Gessler a la edad de 79 años, el Señor Néstor Julio Bertossi.
Falleció hoy Sábado 24 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 87 años. el señor Edgar José Bautista Gautero.Necrológicas24 de enero de 2026
Sus restos serán velados en sala comunal de San Carlos Sud y será trasladados al crematorio municipal de San Carlos Centro hoy sábado 24 de Enero a las 16:00 horas. Ostta Sepelios
Falleció hoy Sábado 24 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 98 años, el Señor Reinaldo Ramon Bogao.
Falleció hoy Domingo 18 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 89 años, el Señor Armando Bernardo Imhoff "Pietra".
Falleció hoy Martes 13 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 84 años. la Señora Dora Piedad Mazzoni viuda de Martínez.
Falleció hoy martes 6 de enero en San Carlos Centro a la edad de 74 años el Señor NORBERTO PEDRO SCHEHTEL.
Falleció ayer lunes 5 de enero en San Carlos Centro a la edad de 92 años la Señora MAGDALENA TERESA ORFORTE VDA. de GORIA "VIVI".
Falleció hoy Viernes 2 de Enero a la edad de 93 años. la Señora Irma Teresa Príncipe de Ostta.
Falleció hoy Miércoles 31 de Diciembre en San Carlos Centro a la edad de 87 años, el Señor Donaldo Alfredo Imsand.
Falleció hoy Sábado 24 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 98 años, el Señor Reinaldo Ramon Bogao.
Por la presente, el Club Atlético Argentino a través de su Comisión Directiva por este medio se dirige a sus socios, simpatizantes y a toda la comunidad a los fines de comunicar la situación que de público conocimiento se determinó a través de portales y/o redes sociales sin identificación de titularidad de comunicación y/o anónimas, en relación a la disciplina bochas.
El sábado por la noche el Grupo de Operaciones Tácticas URXI llevó a cabo un operativo de control en nocturnidad en la localidad de Santa Clara de Buena Vista, donde secuestraron dos motovehículos que eran conducidos por jóvenes menores de edad.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que en el portal web de la Provincia se encuentran a disposición de los contribuyentes las Boletas de Patente Única sobre Vehículos correspondientes a las Cuotas 1, 2 y 3 del año 2026, así como la opción de su pago total anual.
El ensayo evaluó el impacto de un plan alimentario de corta duración en adultos con síndrome metabólico y registró modificaciones en el perfil lipídico y en el metabolismo intestinal. Qué dicen los especialistas y qué precauciones remarcan.
Comenzará el lunes 2 de febrero y se completará el viernes 6. Los pasivos que cobren hasta $1.150.000, junto con personal policial y penitenciario, tendrán acreditado el cobro en sus cuentas el sábado 31 de enero.
En la tarde del martes agentes del Destacamento Policial N°12 URXI prestaron colaboración en un operativo de seguimiento controlado cursado por móviles policiales pertenecientes a la Unidad Regional I.
La Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta se reunió con el Presidente Comunal de Sa Pereira, Claudio Leiva.