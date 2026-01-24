Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Sábado 24 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 87 años. el señor Edgar José Bautista Gautero.

Necrológicas24 de enero de 2026
OSTTA

Sus restos serán velados en sala comunal de San Carlos Sud y será trasladados al crematorio municipal de San Carlos Centro hoy sábado 24 de Enero a las 16:00 horas. Ostta Sepelios

Comunicado Oficial del Club Atlético Argentino

Locales28 de enero de 2026

Por la presente, el Club Atlético Argentino a través de su Comisión Directiva por este medio se dirige a sus socios, simpatizantes y a toda la comunidad a los fines de comunicar la situación que de público conocimiento se determinó a través de portales y/o redes sociales sin identificación de titularidad de comunicación y/o anónimas, en relación a la disciplina bochas.