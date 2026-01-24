Lo más visto

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 24 de enero de 2026 Falleció hoy Sábado 24 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 98 años, el Señor Reinaldo Ramon Bogao.

Los mejores juegos de mesa para disfrutar en familia Interés General 26 de enero de 2026 Clásicos que no pasan de moda: la combinación perfecta de entretenimiento, estrategia y risas para grandes y chicos.

Comunicado Oficial del Club Atlético Argentino Locales 28 de enero de 2026 Por la presente, el Club Atlético Argentino a través de su Comisión Directiva por este medio se dirige a sus socios, simpatizantes y a toda la comunidad a los fines de comunicar la situación que de público conocimiento se determinó a través de portales y/o redes sociales sin identificación de titularidad de comunicación y/o anónimas, en relación a la disciplina bochas.

Secuestraron dos motos conducidas por menores de edad en Santa Clara Policiales 28 de enero de 2026 El sábado por la noche el Grupo de Operaciones Tácticas URXI llevó a cabo un operativo de control en nocturnidad en la localidad de Santa Clara de Buena Vista, donde secuestraron dos motovehículos que eran conducidos por jóvenes menores de edad.

Boletas de Patente sobre Vehículos en el portal web de la provincia Locales 29 de enero de 2026 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que en el portal web de la Provincia se encuentran a disposición de los contribuyentes las Boletas de Patente Única sobre Vehículos correspondientes a las Cuotas 1, 2 y 3 del año 2026, así como la opción de su pago total anual.

Una dieta intensiva con avena mostró efectos rápidos sobre el colesterol LDL Salud 29 de enero de 2026 El ensayo evaluó el impacto de un plan alimentario de corta duración en adultos con síndrome metabólico y registró modificaciones en el perfil lipídico y en el metabolismo intestinal. Qué dicen los especialistas y qué precauciones remarcan.

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 29 de enero de 2026 Falleció anoche en Gessler a la edad de 79 años, el Señor Néstor Julio Bertossi.

Cronograma de pago de haberes de enero a trabajadores provinciales Provinciales 29 de enero de 2026 Comenzará el lunes 2 de febrero y se completará el viernes 6. Los pasivos que cobren hasta $1.150.000, junto con personal policial y penitenciario, tendrán acreditado el cobro en sus cuentas el sábado 31 de enero.