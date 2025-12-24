Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 85 años, la Señora Jorgelina Isabel Tenorio viuda de Jourdan.

Necrológicas24 de diciembre de 2025
SENTIR

Sus restos son velados en sala de velatorio de calle 25 de Mayo 530 y serán sepultados mañana en el Cementerio Municipal de San Carlos Centro, saliendo de la sala velatoria a las12:15 horas. Servicio Sentir Carruajes.

OSTTA

Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas19 de diciembre de 2025

Falleció hoy Viernes 19 de Diciembre en la ciudad de Posadas Provincia de Misiones a la edad de 80 años, el Señor Enrique Segundo Maletti.

ScreenHunter_103

Incendio en un domicilio

Policiales24 de diciembre de 2025

Se produjo un incendio en un domicilio de la ciudad de San Carlos Centro, ubicado en Juan de Garay casi 13 de mayo, en horas del mediodía de este miércoles. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

Videos24 de diciembre de 2025

Se produjo un incendio en un domicilio de la ciudad de San Carlos Centro, ubicado en Juan de Garay casi 13 de mayo, en horas del mediodía de este miércoles.