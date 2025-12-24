Necrológicas Sentir Carruajes

Lo más visto

Siniestro vial con víctima fatal en la Autovía 19 Policiales 23 de diciembre de 2025 Fue entre el km 3 y 4, en la mano a Santo Tomé. Se vieron involucrados una camioneta y una moto. Un joven de 29 años perdió la vida y la conductora de la camioneta fue hospitalizada.

Ferretería Técnica San Carlos saluda a clientes y amigos para estas fiestas Locales 23 de diciembre de 2025 Saludamos a todos los amigos y clientes que nos vienen acompañando desde la apertura de nuestro pequeño comercio y a los que se suman constantemente y nos ayudan a crecer día a día.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 24 de diciembre de 2025 Falleció hoy Miércoles 24 de Diciembre en San Carlos Centro a la edad de 86 años, el Señor Federico Carlos Pratto.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 24 de diciembre de 2025 Falleció hoy Miércoles 24 en Santa Fe a la edad de 92 años, el Señor Amalio José Díaz.

API: los contribuyentes al día pueden acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales Provinciales 24 de diciembre de 2025 Quienes se encuentren al día al 31 de diciembre, tendrán un 20 % de descuento para 2026 en el Impuesto Inmobiliario. Además, podrán sumar beneficios y alcanzar descuentos totales de hasta 56 %. Modos de pagos y links para regularizar los impuestos, en esta nota.

Alerta por un reto viral de consumo excesivo de paracetamol Salud 24 de diciembre de 2025 Desde la Facultad de Ciencias Médicas lanzaron un comunicado que advierte sobre la circulación de desafíos virtuales que promueven la sobredosis de analgésicos de venta libre como el paracetamol.

Papá Noel trae nuevos amigos para nuestro dinosaurio Locales 24 de diciembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a recibir junto a Papá Noel los nuevos amigos de nuestro Tiranosaurio Rex MAÑANA JUEVES 25 DE DICIEMBRE a las 19 hs. en el Paseo Parque de la Ciudad.

20 frases para compartir por WhatsApp en Nochebuena y Navidad con los seres queridos Interés General 24 de diciembre de 2025 Un conjunto de mensajes seleccionados permite expresar afecto y buenos deseos a través de plataformas digitales, facilitando la cercanía emocional durante las celebraciones de fin de año.

Incendio en un domicilio Policiales 24 de diciembre de 2025 Se produjo un incendio en un domicilio de la ciudad de San Carlos Centro, ubicado en Juan de Garay casi 13 de mayo, en horas del mediodía de este miércoles. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.