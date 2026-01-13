Necrológicas Ostta Sepelios

Lo más visto

Este sábado: Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia Locales 12 de enero de 2026 Con desfile de comparsas y baile popular, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrollará una nueva edición del Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón.

Cursos de verano en el Punto Digital San Carlos Centro Locales 13 de enero de 2026 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. Actualmente, se encuentra habilitada la matriculación a los siguientes cursos autoasistidos e interactivos:

Nueva longevidad: once reglas de oro para diseñar la vejez que querés vivir Salud 11 de enero de 2026 ¿Por qué planeamos una fiesta o un viaje pero no los próximos 40 años? Un manual para diseñar tu futuro hoy: desde entrenar para ser libre hasta achicar la casa para ganar independencia. Claves para blindar tu autonomía económica y construir una red que te proteja de la invisibilidad

Santa Clara: Avance en la causa Lucas Bruno Policiales 11 de enero de 2026 Por disposición de la Fiscalía que interviene en la causa se realizaron diversas detenciones con resultados positivos en relación al hecho del fallecimiento del Sr. Lucas Bruno el cual se sigue investigando.

5 sencillos ejercicios para reducir el estrés y mejorar el estado físico Salud 12 de enero de 2026 El entrenamiento no sólo beneficia tu cuerpo, sino también trae grandes mejoras para la mente, sobre todo en el estado de ánimo.

Imputaron a dos hombres a los que se investiga como coautores de un doble homicidio cometido en la zona de islas del río Coronda Policiales 12 de enero de 2026 Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Carlos Lacuadra, en una audiencia que se desarrolló este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los investigados tienen 45 y 60 años y sus iniciales son MAP y JS, respectivamente. Se les endilgó haber utilizado armas de fuego para matar a las víctimas el miércoles 31 de diciembre.

Más pavimento, más progreso para San Carlos Sud Locales 13 de enero de 2026 Una nueva cuadra de pavimento se suma a las ya ejecutadas en nuestra localidad desde el año 2022.

Cómo usar Google Maps sin internet cuando vas manejando Tecnología 13 de enero de 2026 Con unos pocos pasos se puede dejar Google Maps sin conexión y navegar aunque te quedes sin datos