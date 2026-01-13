Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas06 de enero de 2026
Falleció hoy martes 6 de enero en San Carlos Centro a la edad de 74 años el Señor NORBERTO PEDRO SCHEHTEL.
Falleció hoy Martes 13 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 84 años. la Señora Dora Piedad Mazzoni viuda de Martínez.Necrológicas13 de enero de 2026
Sus restos serán velados en sala comunal de San Carlos Sud y recibirá sepultura mañana Miércoles 14 Enero en el Cementerio Comunal de San Carlos Sud a las 9:00 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios
Falleció hoy martes 6 de enero en San Carlos Centro a la edad de 74 años el Señor NORBERTO PEDRO SCHEHTEL.
Falleció ayer lunes 5 de enero en San Carlos Centro a la edad de 92 años la Señora MAGDALENA TERESA ORFORTE VDA. de GORIA "VIVI".
Falleció hoy Viernes 2 de Enero a la edad de 93 años. la Señora Irma Teresa Príncipe de Ostta.
Falleció hoy Miércoles 31 de Diciembre en San Carlos Centro a la edad de 87 años, el Señor Donaldo Alfredo Imsand.
Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 85 años, la Señora Jorgelina Isabel Tenorio viuda de Jourdan.
Falleció hoy Miércoles 24 en Santa Fe a la edad de 92 años, el Señor Amalio José Díaz.
Falleció hoy Miércoles 24 de Diciembre en San Carlos Centro a la edad de 86 años, el Señor Federico Carlos Pratto.
Falleció hoy Viernes 19 de Diciembre en la ciudad de Posadas Provincia de Misiones a la edad de 80 años, el Señor Enrique Segundo Maletti.
Con desfile de comparsas y baile popular, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrollará una nueva edición del Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. Actualmente, se encuentra habilitada la matriculación a los siguientes cursos autoasistidos e interactivos:
Además, en los allanamientos de la Policía de Investigaciones secuestraron armas de fuego y otros elementos de interés para la causa.
¿Por qué planeamos una fiesta o un viaje pero no los próximos 40 años? Un manual para diseñar tu futuro hoy: desde entrenar para ser libre hasta achicar la casa para ganar independencia. Claves para blindar tu autonomía económica y construir una red que te proteja de la invisibilidad
Por disposición de la Fiscalía que interviene en la causa se realizaron diversas detenciones con resultados positivos en relación al hecho del fallecimiento del Sr. Lucas Bruno el cual se sigue investigando.
El entrenamiento no sólo beneficia tu cuerpo, sino también trae grandes mejoras para la mente, sobre todo en el estado de ánimo.
Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Carlos Lacuadra, en una audiencia que se desarrolló este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los investigados tienen 45 y 60 años y sus iniciales son MAP y JS, respectivamente. Se les endilgó haber utilizado armas de fuego para matar a las víctimas el miércoles 31 de diciembre.
Una nueva cuadra de pavimento se suma a las ya ejecutadas en nuestra localidad desde el año 2022.
Con unos pocos pasos se puede dejar Google Maps sin conexión y navegar aunque te quedes sin datos
Falleció hoy Martes 13 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 84 años. la Señora Dora Piedad Mazzoni viuda de Martínez.