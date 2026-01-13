Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Martes 13 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 84 años. la Señora Dora Piedad Mazzoni viuda de Martínez.

Sus restos serán velados en sala comunal de San Carlos Sud y recibirá sepultura mañana Miércoles 14 Enero en el Cementerio Comunal de San Carlos Sud a las 9:00 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

Falleció hoy Viernes 19 de Diciembre en la ciudad de Posadas Provincia de Misiones a la edad de 80 años, el Señor Enrique Segundo Maletti.

Cursos de verano en el Punto Digital San Carlos Centro

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. Actualmente, se encuentra habilitada la matriculación a los siguientes cursos autoasistidos e interactivos:

Santa Clara: Avance en la causa Lucas Bruno

Por disposición de la Fiscalía que interviene en la causa se realizaron diversas detenciones con resultados positivos en relación al hecho del fallecimiento del Sr. Lucas Bruno el cual se sigue investigando.

Imputaron a dos hombres a los que se investiga como coautores de un doble homicidio cometido en la zona de islas del río Coronda

Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Carlos Lacuadra, en una audiencia que se desarrolló este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los investigados tienen 45 y 60 años y sus iniciales son MAP y JS, respectivamente. Se les endilgó haber utilizado armas de fuego para matar a las víctimas el miércoles 31 de diciembre.