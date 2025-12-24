Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas24 de diciembre de 2025
Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 85 años, la Señora Jorgelina Isabel Tenorio viuda de Jourdan.
Falleció hoy Miércoles 24 en Santa Fe a la edad de 92 años, el Señor Amalio José Díaz.Necrológicas24 de diciembre de 2025
Sus restos serán velado calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy Miércoles 24 a las 17:00 horas desde la sala hacia el Cementerio Municipal. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios
Falleció hoy Miércoles 24 de Diciembre en San Carlos Centro a la edad de 86 años, el Señor Federico Carlos Pratto.
Falleció hoy Viernes 19 de Diciembre en la ciudad de Posadas Provincia de Misiones a la edad de 80 años, el Señor Enrique Segundo Maletti.
Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 87 años, la Señora Elva María Lacuadra viuda de Navarro.
Falleció anoche a la edad de 89 años, la Señora Mercedes Ganim de Rubies “Chinin”.
Falleció en San Carlos Centro a la edad de 70 años, el Señor Roberto Daniel Alberto.
Falleció a la edad de 72 años, el Señor Julián Crisostomo Romero.
Falleció hoy miércoles 12 de noviembre en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Leda Antonia Cocco.
Fue entre el km 3 y 4, en la mano a Santo Tomé. Se vieron involucrados una camioneta y una moto. Un joven de 29 años perdió la vida y la conductora de la camioneta fue hospitalizada.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a recibir junto a Papá Noel los nuevos amigos de nuestro Tiranosaurio Rex MAÑANA JUEVES 25 DE DICIEMBRE a las 19 hs. en el Paseo Parque de la Ciudad.
Un conjunto de mensajes seleccionados permite expresar afecto y buenos deseos a través de plataformas digitales, facilitando la cercanía emocional durante las celebraciones de fin de año.
Se produjo un incendio en un domicilio de la ciudad de San Carlos Centro, ubicado en Juan de Garay casi 13 de mayo, en horas del mediodía de este miércoles. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
El Intendente Placenzotti visitó recientemente las instalaciones del Colegio Corazón de Jesús N° 1055 para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con recursos del Municipio.
Se continúa apoyando a los emprendedores de la localidad, mediante aportes económicos a través del “Programa Banco Solidario” dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, que luego se constituye en un fondo rotativo basado en la solidaridad, permitiendo que los emprendedores a través del financiamiento puedan adquirir aquello que les permita potenciar su producción y trabajo.
Los mismos están destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes.