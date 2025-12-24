Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Miércoles 24 en Santa Fe a la edad de 92 años, el Señor Amalio José Díaz.

Necrológicas24 de diciembre de 2025
OSTTA

Sus restos serán velado calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy Miércoles 24 a las 17:00 horas desde la sala hacia el Cementerio Municipal. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

Te puede interesar
OSTTA

Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas19 de diciembre de 2025

Falleció hoy Viernes 19 de Diciembre en la ciudad de Posadas Provincia de Misiones a la edad de 80 años, el Señor Enrique Segundo Maletti.

Lo más visto
ScreenHunter_103

Incendio en un domicilio

Policiales24 de diciembre de 2025

Se produjo un incendio en un domicilio de la ciudad de San Carlos Centro, ubicado en Juan de Garay casi 13 de mayo, en horas del mediodía de este miércoles. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

ScreenHunter_107

Contínuo acompañamiento a los microemprendedores de San Carlos Sud

Locales26 de diciembre de 2025

Se continúa apoyando a los emprendedores de la localidad, mediante aportes económicos a través del “Programa Banco Solidario” dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, que luego se constituye en un fondo rotativo basado en la solidaridad, permitiendo que los emprendedores a través del financiamiento puedan adquirir aquello que les permita potenciar su producción y trabajo.