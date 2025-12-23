Ferretería Técnica San Carlos saluda a clientes y amigos para estas fiestas

Necrológicas19 de diciembre de 2025
Falleció hoy Viernes 19 de Diciembre en la ciudad de Posadas Provincia de Misiones a la edad de 80 años, el Señor Enrique Segundo Maletti.
Locales20 de diciembre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro comenzó a construir una nueva vivienda en lote propio ubicada en Córdoba y Pueyrredón.
Policiales21 de diciembre de 2025
En horas de la siesta de ayer, agentes del Cuartel Santo Tomé de la Agrupación de Bomberos Zapadores, dependientes de la Dirección General de Bomberos, procedieron al salvamento y rescate de un hombre de 30 años y otro de 64, tras un accidente de tránsito ocurrido sobre un tramo de la Ruta Nacional N° 19, a la altura del Km 6,5 en jurisdicción de Colonia San José, Depto. Las Colonias.
Locales23 de diciembre de 2025
El Intendente del GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, Juan José Placenzotti, saluda a todos los sancarlinos: “Renovemos el compromiso de trabajar arduamente para alcanzar nuestros más nobles anhelos y seguir construyendo juntos el futuro de la ciudad que queremos. ¡Felices Fiestas!”.
Locales23 de diciembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. Actualmente, se encuentra habilitada la matriculación a los siguientes cursos autoasistidos e interactivos:
Videos23 de diciembre de 2025
El Presidente Otazo habla de la necesidad de una convivencia democrática.
Política23 de diciembre de 2025
El día 26 de Diciembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria -Art. 27 Inc. b) del Reglamento Interno- a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Policiales23 de diciembre de 2025
Fue entre el km 3 y 4, en la mano a Santo Tomé. Se vieron involucrados una camioneta y una moto. Un joven de 29 años perdió la vida y la conductora de la camioneta fue hospitalizada.
Locales23 de diciembre de 2025
Saludamos a todos los amigos y clientes que nos vienen acompañando desde la apertura de nuestro pequeño comercio y a los que se suman constantemente y nos ayudan a crecer día a día.
Interés General23 de diciembre de 2025
Especialistas advierten sobre los riesgos de los excesos durante Navidad y Año Nuevo y brindan recomendaciones simples para disfrutar de los encuentros sin afectar la salud.