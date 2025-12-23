Ferretería Técnica San Carlos saluda a clientes y amigos para estas fiestas

Durante este año incorporamos nuevas líneas de artículos y medios de pago, intentando siempre tener el mejor precio del mercado apostando siempre a un futuro mejor y a la necesidad del ciudadano sancarlino (y de la zona).

Agradecemos a todos los que concurren a nuestro local y a todos aquellos que nos siguen y consultan a través de las redes (más de 6.500 usuarios).

Un nuevo año se avecina con más novedades. Los esperamos pronto como siempre en Juan M Lheritier y Mitre de la ciudad de San Carlos Centro.

Felices Fiestas para todos y muy próspero 2026.

FERRETERÍA TÉCNICA SAN CARLOS.

SOMOS UNA MUY BUENA OPCIÓN.