Google lanza "Live Translate" para traducciones en tiempo real con IA

La nueva herramienta de Google que ayuda a salvar vidasTecnología16 de diciembre de 2025
La compañía lanzará una herramienta llamada "Android Emergency Live Video", que permitirá a operadores del 911 solicitar transmisiones en vivo.
La nueva función de Google Translate permite escuchar traducciones instantáneas directamente en auriculares, replicando el tono y la entonación. El sistema ya está disponible en versión beta para Android en algunos países.Tecnología17 de diciembre de 2025
Google anunció el lanzamiento en fase beta de “Live Translate”, una nueva función integrada en Google Translate que permite escuchar traducciones en tiempo real directamente a través de auriculares, lo que los transforma en un dispositivo de traducción auditiva portátil.
La herramienta no solo traduce palabras, sino que también reproduce el tono, la entonación y el ritmo de cada hablante, lo que facilita seguir conversaciones, conferencias o contenidos audiovisuales en otros idiomas de manera más natural y fluida.
En esta primera etapa, "Live Translate" está disponible para dispositivos Android en Estados Unidos, México e India, y admite más de 70 idiomas. Desde Google adelantaron que la función llegará a iOS y a otros países a lo largo de 2026, como parte de su expansión global.
El sistema incorpora capacidades avanzadas del modelo de IA (Inteligencia Artificial) Gemini, lo que permite ofrecer traducciones más precisas, contextuales y cercanas al lenguaje humano. Además, refuerza las herramientas de aprendizaje de idiomas dentro de la aplicación, lo que acerca la experiencia a propuestas educativas similares a las de plataformas como Duolingo.
Con el lanzamiento de "Live Translate", Google da un nuevo paso en su objetivo de reducir las barreras lingüísticas y facilitar la comunicación intercultural en situaciones cotidianas, educativas y laborales, gracias al avance de la IA aplicada al lenguaje.
Fuente: LT10
Se produjo un incendio en un domicilio ubicado en Pasaje Padre Maxwell y Estanislao López de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
En Santa Fe cierran 3 empresas y se pierden 20 puestos de trabajo por día.
El domingo por la tarde, un vecino de San Carlos Centro dio aviso a personal policial sobre una colisión a su vehículo que se encontraba estacionado en la vereda del domicilio.
Cerca de la hora 10:00 de este martes comenzó la compactación programada para más de 100 vehículos del Depósito Judicial, ubicado en jurisdicción de Comisaria 10ma de la localidad de Gessler.
La Presidente Comunal Dra. Florencia Primo estuvo presente en el Tiro Federal Argentino Suizo San Carlos, acompañando a la institución que en estos días tuvo la posibilidad de recibir al entrenador internacional proveniente de República Checa, Lubos Opelka.
El emblemático Centro de Exposición y Venta de Productos Sancarlinos fue Sede de la "VIII RONDA INTERNACIONAL DE EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA CADENA LÁCTEA”, organizada por la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe , en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Cámara Argentina de Fabricantes y Proveedores de Equipamientos, Insumos y Servicios para la Cadena Láctea (CAFyPEL) y Maquinaria Argentina para Alimentos.
Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 87 años, la Señora Elva María Lacuadra viuda de Navarro.
La evolución constante del conocimiento médico exige que los profesionales de la salud mantengan un compromiso activo con la actualización de sus saberes.
El día 18 de Diciembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Ocurrió en horas del mediodía de este miércoles en una vivienda del Barrio San Roque, ubicada en calle La Carlota de la localidad de San Carlos Norte. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.