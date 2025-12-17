Google lanza "Live Translate" para traducciones en tiempo real con IA

Google anunció el lanzamiento en fase beta de “Live Translate”, una nueva función integrada en Google Translate que permite escuchar traducciones en tiempo real directamente a través de auriculares, lo que los transforma en un dispositivo de traducción auditiva portátil.

La herramienta no solo traduce palabras, sino que también reproduce el tono, la entonación y el ritmo de cada hablante, lo que facilita seguir conversaciones, conferencias o contenidos audiovisuales en otros idiomas de manera más natural y fluida.

En esta primera etapa, "Live Translate" está disponible para dispositivos Android en Estados Unidos, México e India, y admite más de 70 idiomas. Desde Google adelantaron que la función llegará a iOS y a otros países a lo largo de 2026, como parte de su expansión global.

El sistema incorpora capacidades avanzadas del modelo de IA (Inteligencia Artificial) Gemini, lo que permite ofrecer traducciones más precisas, contextuales y cercanas al lenguaje humano. Además, refuerza las herramientas de aprendizaje de idiomas dentro de la aplicación, lo que acerca la experiencia a propuestas educativas similares a las de plataformas como Duolingo.

Con el lanzamiento de "Live Translate", Google da un nuevo paso en su objetivo de reducir las barreras lingüísticas y facilitar la comunicación intercultural en situaciones cotidianas, educativas y laborales, gracias al avance de la IA aplicada al lenguaje.

Fuente: LT10







