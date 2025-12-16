La nueva herramienta de Google que ayuda a salvar vidas

Google anunció el lanzamiento de Android Emergency Live Video, una herramienta digital apta para dicho sistema operativo, que tiene el potencial de salvar vidas permitiendo la transmisión de la cámara en vivo cuando se contacta al 911, un recurso de suma utilidad en varias situaciones.

La inseguridad que se vive en las calles es un fenómeno presente en varios países, aunque cada uno con distintas tasas de delincuencia y reincidencia. Es por eso que, las empresas se ven con la responsabilidad social de desarrollar herramientas que puedan ser de ayuda en situaciones críticas.

Cómo funciona "Emergency Live Video"

La herramienta se propone combatir las oleadas de crimen que están presenten en todo el mundo y facilitar a oficiales de la policía que intervengan en casos de emergencia o peligro. Aunque no se presenta como una solución mágica, su objetivo es claro.

Desde la empresa remarcan que, si o si, los que deben solicitarlo son los operadores de emergencia, ya que el remitente no lo puede iniciar desde su celular, solo aceptarlo, rechazarlo o interrumpirlo. En cuanto a la seguridad del sistema, el contenido estará encriptado, para que ningún tercero pueda acceder.

Cuánto estará disponible en Argentina

Por el momento, esta herramienta sólo está disponible en Estados Unidos y algunas regiones de México y Alemania. Para que llegue a otros países, Google debe colaborar con organizaciones públicas. Entre los requisitos para el celular, se necesita un Android 8 en adelante y tener el Google Play Services instalado y actualizado.

Hace un año, iOS lanzó una función similar llamada Emergency SOS Live Video y se puso en funcionamiento en Estados Unidos pero no se extendió a otros países, por lo que si Google lo logra sería pionero en muchos territorios.

Fuente: Ámbito







