Balance económico del gobierno de Javier Milei

En Santa Fe cierran 3 empresas y se pierden 20 puestos de trabajo por día.Política15 de diciembre de 2025
A dos años de la nueva administración nacional, es posible evaluar su estrategia económica y trazar un balance de sus resultados. El gobierno consiguió bajar la inflación, principal logro de su programa. Pero sectores generadores de empleo, como la construcción, la industria y el comercio sufrieron caídas de magnitud. En Santa Fe la recuperación del campo no fue suficiente para revertir las tendencias impuestas por el modelo económico nacional.
El 10 de diciembre se cumplieron dos años de mandato de Javier Milei como presidente de Argentina. El programa económico que implementó tuvo dos objetivos centrales: bajar la inflación y cumplir con una de sus promesas de campaña de achicar el Estado. Esta estrategia tuvo un alto impacto en la economía real -salarios, empleo, actividad, consumo, recaudación- y generó un ciclo recesivo que está golpeando especialmente a provincias productivas como Santa Fe. “Los datos muestran un impacto muy grande del modelo económico nacional en el empleo y el cierre de empresas en la provincia de Santa Fe. Es algo que se ve en las noticias todos los días y que los números lo reflejan. En estos dos años se perdieron 3 empresas y 20 puestos de trabajo por día. En términos relativos, se trata de una caída del 2,1% en el empleo, frente al 2,8% nacional, y de un 4,3% en la cantidad de empresas, por encima del 3,7% nacional. Es decir, que Santa Fe logró sostener el empleo pero hubo más cierres de persianas que el promedio nacional. Estos datos demuestran la fuerte preeminencia de las pymes en el entramado económico provincial”, explicaron.
Un modelo basado en la apreciación cambiaria y la especulación financiera
Desde hace dos años el equipo económico productivo del Centro Cultural y de Estudios DEMOS sigue en tiempo real el desarrollo de la política económica, a la que definieron en mayo de 2024, como un modelo de fuerte orientación financiera, cuyo eje fue el atraso cambiario. Para sostener ese modelo el gobierno nacional recurrió a diferentes estrategias. “Primero con una fuerte recesión a comienzos del 2024, después con un blanqueo de capitales inédito, luego con una serie de créditos internacionales, un rescate por parte del Tesoro de Estados Unidos y finalmente 7.000 millones de dólares provenientes de adelanto de exportaciones en un contexto de retenciones cero por tres días para las grandes exportadoras cerealeras”, indicaron. Según destacaron, ese conjunto de medidas permitió sostener artificialmente el tipo de cambio, pero “siempre en un marco recesivo, que se reflejó también en la economía de la provincia”.
¿Cómo impacta en Santa Fe?
La provincia de Santa Fe, con un perfil productivo e industrial, resultó especialmente sensible al modelo económico nacional. La recuperación del sector agroindustrial luego de la sequía de 2023 no fue suficiente para revertir las tendencias impuestas por el modelo económico nacional. La industria, el comercio y la construcción, sectores que son mano de obra intensivos, sufrieron el impacto directo de la caída del consumo interno y la apertura importadora. Por su parte, “los salarios formales permanecieron por debajo de la media nacional en 15 de los 19 meses de la actual administración. Eso deterioró la capacidad de compra en los hogares con una pérdida acumulada de 43%” señala el informe.
El sector de la construcción fue uno de los más afectados por la paralización de la obra pública de parte del gobierno nacional y por el aumento de costos y caída de la demanda en el sector privado. “Santa Fe siguió la tendencia nacional, con una caída cercana al 30% según los indicadores de consumo de cemento y de permisos de obra. Estos datos evidencian una situación de estrés en la economía real que no parece tener contrapeso”.
Lo que viene
De cara al próximo tramo de gestión, desde DEMOS indicaron que será clave seguir el funcionamiento estructural de la economía. “El gobierno va intentar por todos los medios volver al mercado de deuda, porque un régimen de atraso cambiario como este insume una enorme cantidad de divisas: turismo, importaciones de lujo, reemplazo de producción local por bienes del exterior, atesoramiento. Esa masa de dólares se tiene que financiar de algún modo”, explicaron.
Si el gobierno logra endeudarse nuevamente, podría registrarse un período de recuperación. “Puede haber uno o dos años de actividad financiada con deuda, pero la historia demuestra que estos modelos suelen terminar en devaluaciones bruscas, caída fuerte de la actividad, default o renegociación de deuda”, indicaron. “Si lo mejor está por venir, es porque van a entrar capitales y quizás haya algunos años de bonanza, pero ese escenario también podría dar paso a un período de mayores tensiones económicas que pueden llegar a traducirse en una crisis”.
Una herramienta para la toma de decisiones
Elaborado por un equipo técnico liderado por el Dr. en Economía e investigador del CONICET, Ignacio Trucco, junto a Florencia Camusso, Lic. en Economía y especialista en análisis de datos, el informe revisa la evolución del actual modelo económico, caracterizado por una marcada orientación financiera y una fuerte apreciación cambiaria, y analiza su sostenibilidad y sus impactos sobre la actividad real. Esta publicación es de salida mensual, con acceso público y gratuito, que brinda herramientas para la toma de decisiones en el ámbito productivo, político y de la comunidad en general. Todos los informes “La macro en la mira” de los últimos dos años se encuentran disponibles en https://www.demoscce.com/
El Senador Rubén Pirola destaca el balance del programa como motor de socialización y renueva el compromiso con las instituciones de Las Colonias.
